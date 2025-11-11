Ένας άνδρας από τη λεγόμενη σκηνή των “Reichsbürger” συνελήφθη από την ομοσπονδιακή εισαγγελία του Ντόρτμουντ. Θεωρείται ύποπτος ότι είχε καλέσει σε επιθέσεις εναντίον πολιτικών, δημόσιων λειτουργών και άλλων δημόσιων προσώπων στο darknet.

Ειδικές μονάδες της GSG 9 συνέλαβαν τον ύποπτο χειριστή της πλατφόρμας darknet “Assassination Politics”. Σύμφωνα με το Der Spiegel, ο άνδρας φέρεται να διατηρούσε μια “λίστα θανάτου” με περισσότερα από 20 ονόματα – μεταξύ των οποίων και δύο πρώην καγκελάριοι της Γερμανίας.

Ο 49χρονος Μάρτιν Σ. κατηγορείται για χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, “παροχή εντολής για την τέλεση σοβαρής πράξης βίας που θέτει σε κίνδυνο το κράτος” και “διάδοση προσωπικών δεδομένων με τρόπο που θέτει σε κίνδυνο το κράτος”, σύμφωνα με την ομοσπονδιακή εισαγγελία.

Στους σχετικούς καταλόγους περιλαμβάνονται ο πρώην ομοσπονδιακός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, η πρώην καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ και αρκετοί πρώην ομοσπονδιακοί υπουργοί.

Έκκληση για δωρεές κρυπτονομισμάτων για χρηματοδότηση δολοφόνων

Ο άνδρας, ο οποίος έχει γερμανική και πολωνική υπηκοότητα, ήταν ήδη γνωστός στις αρχές ασφαλείας από το 2020, καθώς είχε τραβήξει την προσοχή σε σχέση με τις διαμαρτυρίες για τον κορωνοϊό με πράξεις αντίστασης.

Ο S. φέρεται να είχε καλέσει σε δολοφονίες πολιτικών κάνοντας έκκληση για δωρεές κρυπτονομισμάτων για την πληρωμή δολοφόνων.

Κατηγορείται επίσης ότι δημοσίευσε διάφορα εγχειρίδια, μεταξύ άλλων και οδηγίες για την κατασκευή εκρηκτικών υλών.

Ο όρος “πολιτική της δολοφονίας” προφανώς ανάγεται σε ένα ομώνυμο δοκίμιο του Αμερικανού αντικυβερνητικού ακτιβιστή Τζιμ Μπελ από τη δεκαετία του 1990. Σε αυτό, ο Μπελ περιέγραφε την ιδέα μιας ανώνυμης διαδικτυακής αγοράς για την οικονομική υποστήριξη πολιτικών δολοφονιών, για παράδειγμα εναντίον δήθεν διεφθαρμένων κυβερνητικών αξιωματούχων.

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι πληροφορίες για τον Martin S. έφτασαν προφανώς στις αρχές μέσω της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος.

euronews