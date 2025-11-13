Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε ότι η Ευρώπη επιχειρεί να σαμποτάρει τις πρωτοβουλίες του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σε αποσπάσματα συνέντευξής του που δημοσίευσε το πρακτορείο TASS το βράδυ της Τετάρτης.

Ο Λαβρόφ ανέφερε ότι η Μόσχα προσδοκά πως η Ουάσιγκτον δεν θα προχωρήσει σε ενέργειες που θα οδηγούσαν σε περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης. Κατά τον ίδιο, ο αμερικανός πρόεδρος «επιδιώκει διάλογο με τη Ρωσία» και έχει δείξει «δέσμευση να βρει βιώσιμη ειρηνική λύση».

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας σημείωσε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγνωρίσει τη διεύρυνση του NATO και την εγκατάσταση στρατιωτικών υποδομών κοντά στη ρωσική μεθόριο ως βασικούς λόγους των ρωσικών κινήσεων. «Ουσιαστικά γι’ αυτό προειδοποιούν ο Πούτιν και η Ρωσία τα τελευταία 20 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο ο Τραμπ και ο Πούτιν πραγματοποίησαν συνομιλίες στην Αλάσκα, ενώ στις 20 Οκτωβρίου ο Λαβρόφ είχε συζητήσει με τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο την πιθανότητα νέας συνόδου κορυφής. Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος ακύρωσε τη διαδικασία λίγες ημέρες αργότερα.

Ο Τραμπ τάσσεται υπέρ μιας άμεσης κατάπαυσης του πυρός με τα στρατεύματα να παραμένουν στις τρέχουσες θέσεις τους, θέση που η Μόσχα απορρίπτει, επιμένοντας στην απαίτηση εκχώρησης εδαφών από την ουκρανική πλευρά.

«Σαμποτάρει η Ευρώπη»

Στη συνέντευξή του, ο Λαβρόφ κατηγόρησε τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις ότι «σαμποτάρουν όλες τις ειρηνευτικές προσπάθειες» και αρνούνται απευθείας επαφές με τη Μόσχα. Υποστήριξε ότι οι νέες κυρώσεις της ΕΕ πλήττουν περισσότερο τις ευρωπαϊκές οικονομίες και ότι οι χώρες της Ένωσης «προετοιμάζονται ανοικτά για νέο μεγάλο ευρωπαϊκό πόλεμο εναντίον της Ρωσίας».

Πρόσθεσε ότι η Μόσχα είναι έτοιμη να επαναλάβει τις επαφές με την Ευρώπη «όταν της περάσει η ρωσοφοβική υστερία», όπως τη χαρακτήρισε.

Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, από την πλευρά τους, κατηγορούν τη Ρωσία για «υβριδικό πόλεμο» εις βάρος τους και προειδοποιούν για αντίμετρα. Τον προηγούμενο μήνα, τα κράτη μέλη της ΕΕ ενέκριναν τη 19η δέσμη κυρώσεων κατά της Μόσχας, ενώ συνεχίζουν τις συζητήσεις για δημιουργία νέων χρηματοδοτικών μηχανισμών υπέρ της Ουκρανίας, ακόμη και μέσω αξιοποίησης δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων — θέμα που διχάζει τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.

skai.gr