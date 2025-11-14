Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου καταγράφει τη βίαιη επίθεση που δέχθηκε Ιταλός YouTuber σε σταθμό του μετρό στη Ρώμη, όταν ομάδα αγνώστων τον χτύπησε άγρια.

Στο βίντεο αποτυπώνεται η στιγμή της επίθεσης, με τον Youtuber να σωριάζεται στο έδαφος, έπειτα από δυνατά χτυπήματα που δέχεται.

Δείτε το βίντεο

Youtuber and kickboxing champion, Cicalone Simone, savagely beaten by immigrants who rob tourists in Rome. Where is Giorgia Meloni who promised us mass deportations? pic.twitter.com/9ngKKcXn7M — RadioGenoa (@RadioGenoa) November 14, 2025

Μαλιστα, μια κοπέλα που φορά ένα κόκκινο φούτερ σπεύδει να τον υπερασπιστεί προσπαθώντας να απωθήσει τους επιτιθέμενους, ενώ στην πορεία εμπλέκονται και ένστολοι άνδρες. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η κοπέλα είναι εκείνη που τραβάει τα βίντεο του Τσικαλόνε, ο οποίος είναι γνωστός για το… ξεμπρόστιασμα συμμοριών από πορτοφολάδες που κλέβουν τους ανυποψίαστους τουρίστες στο μετρό της πρωτεύουσας της Ιταλίας.

Σύμφωνα με το wantedinrome.com, το θύμα είναι γνωστός στον χώρο του Διαδικτύου με το προσωνύμιο Τσικαλόνε (κατά κόσμο Σιμόνε Ρούτζι) ήταν στον σταθμό του μετρό στο Βατικανό, όταν δέχτηκε άγρια επίθεση από περίπου 10 μετανάστες.

Όπως αναφέρει αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, αρχικά η ομάδα των αγνώστων παρατηρούσε το θύμα όταν, μετά από λογομαχία, ξέσπασε η επίθεσή τους σε βάρος του. Όπως λέει ο ίδιος πρώτα του επιτέθηκαν από πίσω, τον χτύπησαν στο πρόσωπο και στη συνέχεια τον πέταξαν στο έδαφος, όπου και του κατάφεραν μερικές κλωτσιές.

Μάλιστα, οι δράστες δεν δίστασαν να επιτεθούν και σε ένα άνδρα της ασφάλειας του μετρό, τον οποίο επίσης απώθησαν με βία.

Τον Τσικαλόνε παρέλαβε ασθενοφόρο τον οποίο μετέφερε σε κοντινό νοσοκομείο. «Ήθελαν να με σκοτώσουν», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι η επίθεση ήταν σχεδιασμένη από τους επικεφαλής των συμμοριών αυτών, που τον έχουν βάλει στο μάτι για τη δράση του.

Simone Ruzzi “Cicalone” riprenderà da subito a difendere le persone in metro.



E dice una cosa molto importante:

“Non bisogna avere paura di questa gente”.



Servono più persone così. pic.twitter.com/b1cI8Dqf9e — Francesco 🇮🇹 (@SaP011) November 13, 2025

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο συγκεκριμένος Youtuber δέχεται τέτοιου είδους επίθεση, καθώς άλλες δύο φορές έχει γίνει στόχος παρόμοιων ενεργειών.

protothema.gr