Οι σύγχρονες ένοπλες δυνάμεις ενσωματώνουν με ταχύ ρυθμό τεχνολογίες αιχμής, από αυτόνομα οπλικά συστήματα και τεχνητή νοημοσύνη έως προηγμένες δυνατότητες κυβερνοπολέμου, δημιουργώντας νέα δεδομένα στα πεδία των συγκρούσεων. Ωστόσο, η τεχνολογική αυτή εξέλιξη δεν προχωρά ομοιόμορφα, καθώς πολλές χώρες δυσκολεύονται να συμβαδίσουν με τις απαιτήσεις του νέου στρατιωτικού τοπίου.

Ενώ οι ΗΠΑ και η Ρωσία εξακολουθούν να διαθέτουν ορισμένα από τα πιο προηγμένα οπλικά συστήματα, άλλες χώρες δυσκολεύονται να προσαρμοστούν, είτε λόγω περιορισμένων πόρων είτε λόγω μικρού μεγέθους των ενόπλων δυνάμεών τους. Υπερπληθείς χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία διαθέτουν ισχυρό ανθρώπινο δυναμικό, ενώ άλλες –όπως η Ισλανδία και η Κόστα Ρίκα– έχουν επιλέξει να μην διατηρούν καθόλου στρατό, προτάσσοντας φιλειρηνική στρατηγική.

Η θέση της Ελλάδας

Η Ελλάδα βρίσκεται στη θέση 30, όπως και πέρυσι. Παρότι η κατάταξη δεν αποτυπώνει την πρόοδο, η χώρα έχει προχωρήσει σε σημαντικό εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων. Ειδηκότερα η χώρα μας έχει στο οπλοστάσιό της τα υπερσύγχρονα μαχητικά Rafale, και τα ανβαθμισμένα F-16 σε επίπεδο Viper, ενώ αναμένεται η ένταξη των νέων φρεγατών Belharra.

Ο συνδυασμός αυτών των οπλικών συστημάτων τοποθετεί την Ελλάδα σε κυρίαρχη θέση στη νοτιοανατολική Μεσόγειο σε επίπεδο τεχνολογικής αναβάθμισης, ακόμη κι αν η συνολική της κατάταξη παραμένει σταθερή.

Πώς μετριέται η ισχύς ενός στρατού

Η δύναμη ενός κράτους δεν καθορίζεται μόνο από τον αριθμό των στρατιωτών, αλλά και από παράγοντες όπως:

ο αμυντικός προϋπολογισμός,

οι πολεμικές υποδομές (αεροσκάφη, πλοία, άρματα),

η πρόσβαση σε κρίσιμους φυσικούς πόρους,

η γεωγραφική θέση και το μέγεθος της χώρας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κατάταξη Στρατιωτικής Ισχύος για το 2025 από τη Global Firepower αξιολογεί 145 χώρες βάσει 60 δεικτών, μεταξύ των οποίων προσωπικό, εξοπλισμός, οικονομικά δεδομένα και φυσικοί πόροι. Η πυρηνική ισχύς δεν λαμβάνεται υπόψη.

Το αποτέλεσμα αποτυπώνεται στον PowerIndex, έναν δείκτη που υπολογίζεται μέσω εσωτερικής φόρμουλας της εταιρείας. Παρότι η κατάταξη δεν θεωρείταιαπολύτως αξιόπιστη από στρατιωτικούς αναλυτές –λόγω της μυστικότητας που χαρακτηρίζει πολλούς εξοπλισμούς– παραμένει ενδεικτική για το πώς τοποθετούνται οι μεγάλες δυνάμεις.

Η κατάταξη της Global Firepower επιχειρεί να αποτυπώσει τη συνολική εικόνα των στρατών παγκοσμίως, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο τον αριθμό των οπλικών συστημάτων αλλά και την οικονομική, γεωγραφική και βιομηχανική δυνατότητα κάθε κράτους. Παρά τους περιορισμούς της, παραμένει μια ενδιαφέρουσα ένδειξη του πώς διαμορφώνονται οι ισορροπίες ισχύος—σε μια εποχή όπου η τεχνητή νοημοσύνη, η κυβερνοάμυνα και τα εξελιγμένα συστήματα μάχης αλλάζουν ραγδαία το τοπίο.

Η λίστα με το top 50

protothema.gr