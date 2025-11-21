Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, ανακοίνωσε σήμερα την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου, με τίτλο «Το ημερολόγιο ενός φυλακισμένου», το οποίο θα διατεθεί στις 10 Δεκεμβρίου από τον εκδοτικό οίκο Fayard, που ανήκει στον συντηρητικό επιχειρηματία Βενσάν Μπολορέ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Σαρκοζί μεταφέρει προσωπικές του εμπειρίες από τον χρόνο που πέρασε στη φυλακή Σαντέ. «Στη φυλακή δεν έχεις τίποτα να δεις και τίποτα να κάνεις. Ξεχνώ τη σιωπή — γιατί στη Σαντέ δεν υπάρχει. Ο θόρυβος είναι αδιάκοπος. Όπως στην έρημο, έτσι και εκεί η εσωτερική ζωή ενός ανθρώπου δυναμώνει», σημειώνει.

« En prison, il n’y a rien à voir, et rien à faire. J’oublie le silence qui n’existe pas à la Santé où il y a beaucoup à entendre. Le bruit y est hélas constant. Mais à l’image du désert la vie intérieure se fortifie en prison. » Nicolas Sarkozy, Le journal d’un prisonnier.… pic.twitter.com/7RJ8fF8qFZ November 21, 2025

Ο πρώην αρχηγός του γαλλικού κράτους (2007-2012) καταδικάστηκε στις 25 Σεπτεμβρίου για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση επειδή άφησε εν γνώσει του συνεργάτες του να ζητήσουν από τη Λιβύη του Μουάμαρ Καντάφι να χρηματοδοτήσει κρυφά τη νικηφόρα προεκλογική εκστρατεία του για την προεδρία το 2007. Έμεινε τρεις εβδομάδες στη φυλακή.

Κατά την εξέταση του αιτήματός του για αποφυλάκιση στις αρχές Νοεμβρίου, ο Σαρκοζί περιέγραψε τη διαμονή του στη Σαντέ ως «πολύ σκληρή» και «εξουθενωτική». Εμφανίστηκε μέσω τηλεδιάσκεψης στο δικαστήριο χαρακτηρίζοντας την εμπειρία «εφιάλτη», ενώ απέδωσε ιδιαίτερο φόρο τιμής στο προσωπικό της φυλακής, το οποίο, όπως είπε, «επέδειξε εξαιρετική ανθρωπιά και έκανε αυτόν τον εφιάλτη υποφερτό».

Στις 10 Νοεμβρίου δικαστήριο του Παρισιού αποφάσισε την πρόωρη αποφυλάκισή του. Η έφεση του Σαρκοζί κατά της καταδικαστικής του απόφασης θα εκδικαστεί από τις 16 Μαρτίου ως τις 3 Ιουνίου 2026.

