Το Εφετείο του Παρισιού διέταξε το μεσημέρι της Δευτέρας την αποφυλάκιση του Νικολά Σαρκοζί μετά την ολοκλήρωση της ακρόασης του πρώην προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας.

Ο Σαρκοζί, που στη διάρκεια της ακρόασης, χαρακτήρισε «εφιάλτη» τις 20 μέρες που έμεινε στη φυλακή (από τις 21 Οκτωβρίου), θα βρίσκεται υπό δικαστική επιτήρηση, ενώ απαγορεύτηκε η έξοδός του από τη γαλλική επικράτεια.

Επιπλέον, το δικαστήριο απαγόρευσε στον Σαρκοζί να έχει οποιαδήποτε επικοινωνία με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, ο οποίος τον είχε επισκεφτεί στη φυλακή στα τέλη Οκτωβρίου. Η συνάντηση αυτή είχε προκαλέσει κριτική, κυρίως από δικαστές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Σαρκοζί θα αναχωρήσει από τη φυλακή της Σαντέ στο κέντρο της γαλλικής πρωτεύουσας εντός της ημέρας.

«Η απόφαση αυτή αποτελεί κανονική εφαρμογή του νόμου. Είναι το πρώτο βήμα. Το επόμενο βήμα είναι η δίκη σε δεύτερο βαθμό», τόνισε ένας από τους δικηγόρους του Νικολά Σαρκοζί καθώς έφευγε από την ακροαματική διαδικασία στο δικαστήριο του Παρισιού

Νωρίτερα, ο εισαγγελέας είχε προτείνει στο εφετείο του Παρισιού την αποφυλάκιση του πρώην προέδρου της Γαλλίας.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του εισαγγελέα, Νταμιάν Μπρινέ, «η εξαιρετική σοβαρότητα των γεγονότων και η αυστηρότητα της ποινής δεν πρέπει να ληφθούν υπόψη. Μόνο τα κριτήρια του άρθρου 144 (του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας) έχουν σημασία».

Όπως εξήγησε ο εισαγγελέας Νταμιάν Μπρινέ, οι κίνδυνοι να συνεννοηθεί με ενδεχόμενους συνεργούς ή να ασκήσει πίεση σε μάρτυρες «στηρίζουν το αίτημα να τεθεί (ο Σαρκοζί) υπό δικαστική επιτήρηση.

Ο 70χρονος Σαρκοζί φυλακίστηκε στις 21 Οκτωβρίου, αφού το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για εγκληματική συνωμοσία, λόγω των προσπαθειών στενών συνεργατών του να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την προεδρική του υποψηφιότητα το 2007 από τον τότε ηγέτη της Λιβύης Μουαμάρ Καντάφι.

«Ζήτω η ελευθερία» η αντίδραση του γιου του, Λουί

Ο γιος του Νικολά Σαρκοζί, Λουί, υποδέχτηκε με χαρά την απόφαση του δικαστηρίου δημοσιεύοντας στο X μια φωτογραφία από την παιδική του ηλικία με τον πατέρα του, συνοδευόμενη από ένα σύντομο σχόλιο: «Ζήτω η ελευθερία!»

