Ο Ζαΐχ Μπολσονάρο, πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, συνελήφθη το Σάββατο στην κατοικία του, προκειμένου να αποτραπεί μια πιθανή «απόπειρα απόδρασης», σύμφωνα με όσα μεταδίδονται από το CNN Brasil.

Σε δήλωσή της, η Ομοσπονδιακή Αστυνομία ανέφερε ότι εκτέλεσε ένα προληπτικό ένταλμα σύλληψης που είχε ζητηθεί από την ίδια την αστυνομία και είχε εγκριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, σύμφωνα με το CNN Brasil. Συνελήφθη στην κατοικία του στη Μπραζίλια.

Πηγές ανέφεραν στο CNN Brasil ότι η αιτία για το αίτημα προληπτικής κράτησης ήταν η διαμαρτυρία που οργάνωσε ο μεγαλύτερος γιος του Μπολσονάρο, ο γερουσιαστής Φλάβιο Μπολσονάρο, μπροστά από το συγκρότημα κατοικιών όπου ζει ο πρώην πρόεδρος.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο, περιέγραψε τη διαμαρτυρία, που αρχικά είχε προγραμματιστεί για το Σάββατο το βράδυ (τοπική ώρα), ως μια ευκαιρία να προσευχηθεί για τον πατέρα του μετά από πρόσφατες αναφορές για προβλήματα υγείας και «για την επιστροφή της δημοκρατίας στη χώρα μας».

«Θα αγωνιστείτε για τη χώρα σας ή θα παρακολουθήσετε τα πάντα από το κινητό σας, καθισμένοι στον καναπέ του σπιτιού σας;», ρώτησε τους οπαδούς του σε ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βραζιλίας ανακοίνωσε το Σάββατο ότι έλαβε πληροφορίες για «συγκέντρωση υποστηρικτών» στην κινητοποίηση, οι οποίες υποδείκνυαν «υψηλή πιθανότητα απόπειρας απόδρασης».

Η συγκέντρωση θα μπορούσε να «φτάσει σε μεγάλη κλίμακα» και να διαρκέσει αρκετές ημέρες, με αποτέλεσμα «απρόβλεπτα αποτελέσματα, εξελίξεις και συνέπειες», ανέφερε το δικαστήριο.

Παραβίασε το βραχιόλι επιτήρησης

Επιπλέον, το δικαστήριο δήλωσε ότι είχε ενημερωθεί για παραβίαση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού παρακολούθησης του Μπολσονάρο τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. «Οι πληροφορίες επιβεβαιώνουν την πρόθεση του καταδικασθέντος να σπάσει το ηλεκτρονικό βραχιόλι στον αστράγαλο, προκειμένου να εξασφαλίσει την επιτυχία της απόδρασής του, διευκολυνόμενος από τη σύγχυση που προκάλεσε η διαδήλωση», ανέφερε το δικαστήριο.

Ο Ζαΐχ Μπολσονάρο, καταδικάστηκε νωρίτερα φέτος σε 27 χρόνια φυλάκισης για συνωμοσία με σκοπό να παραμείνει στην εξουσία μετά την ήττα του στις εκλογές του 2022 από τον πρόεδρο Λουίζ Ινάσιο Λούλα Ντα Σίλβα και βρίσκεται υπό κατ’ οίκον περιορισμό.

Τέσσερις από τους πέντε δικαστές του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας ψήφισαν υπέρ της καταδίκης του Μπολσονάρο και για τις πέντε κατηγορίες σε αυτή την ιστορική υπόθεση.

Εκτός από τη συνωμοσία για πραξικόπημα, ο Μπολσονάρο καταδικάστηκε για συμμετοχή σε ένοπλη εγκληματική οργάνωση, απόπειρα κατάργησης της δημοκρατικής τάξης της Βραζιλίας με τη βία, διάπραξη βίαιων πράξεων κατά κρατικών θεσμών και καταστροφή προστατευόμενης δημόσιας περιουσίας κατά τη διάρκεια της εισβολής των υποστηρικτών του σε κυβερνητικά κτίρια στις 8 Ιανουαρίου 2023.

Ο Μπολσονάρο επιμένει εδώ και καιρό ότι η δίκη ήταν μια πολιτική κυνήγι μαγισσών.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι και ένας ομοσπονδιακός αστυνομικός καταδικάστηκαν επίσης σε ποινές φυλάκισης, αφού μια επιτροπή δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου της Βραζιλίας τους έκρινε ένοχους για απόπειρα πραξικοπήματος και συνωμοσία για τη δολοφονία του Λούλα ντα Σίλβα.

