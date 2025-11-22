Λήξασα θεωρεί η Χαμάς την εκεχειρία στη Γάζα. Η οργάνωση, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το σαουδαραβικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια, ενημέρωσε τον Αμερικανό απεσταλμένο, Στιβ Γουίτκοφ, και τον γαμπρό του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, ότι «η συμφωνία έχει τελειώσει και είναι έτοιμοι να πολεμήσουν».

Οι πηγές της ηγεσίας της Χαμάς, τις οποίες επικαλείται το Αλ Αραμπίγια, φέρονται να πρόσθεσαν ότι οι ΗΠΑ ενημερώθηκαν πως «η κατάπαυση του πυρός πρέπει να είναι αμοιβαία» και ότι «η Γάζα δεν θα γίνει Λίβανος», υπονοώντας τις συνεχιζόμενες επιθέσεις του IDF εναντίον κινήσεων ανασυγκρότησης της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Της φερόμενης ανακοίνωσης της Χαμάς είχαν προηγηθεί χτυπήματα του Ισραήλ εναντίον στόχων της οργάνωσης μετά από πυρ, το οποίο ο IDF ανακοίνωσε ότι άνοιξαν μέλη της Χαμάς εναντίον στρατιωτών του στη Γάζα. Από τα ισραηλινά χτυπήματα φέρεται να εξουδετερώθηκε ο Αμπντουλάχ Αλ Χαντίντι, επικεφαλής του τμήματος εφοδιασμού στο αρχηγείο κατασκευής όπλων της Χαμάς. Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι συνολικά πέντε άτομα σκοτώθηκαν κατά την επίθεση ενώ η Χαμάς κάνει λόγο για δέκα νεκρούς.

ΚΥΠΕ