Τον στρατιωτικό διοικητή της Χαμάς (των Ταξιαρχιών αλ Κασάμ), Abdullah al-Hudaydi, εξουδετέρωσε στη Γάζα ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα ΜΜΕ στο Ισραήλ, τα οποία επικαλούνται έγκυρες πηγές.

Οι IDF έπληξαν συγκεκριμένη περιοχή στην πόλη της Γάζας, για την οποία υπήρχε πληροφορία ότι έχει βρει καταφύγιο ο Χουνταϊντί. Από την επίθεση, εννέα άνθρωποι έχασαν συνολικά τη ζωή τους και αρκετοί ακόμα τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με μάρτυρες, οι Ισραηλινοί κτύπησαν αυτοκινητοπομπή, στην οποία επέβαινε ο διοικητής της Χαμάς και συνεργάτες του.

Πηγή: skai.gr