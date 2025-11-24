Ένας νεκρός και τουλάχιστον δέκα τραυματίες, ήταν ο απολογισμός του περιστατικού που σημειώθηκε σήμερα στο Τόκιο της Ιαπωνίας, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην περιοχή Adachi.
Σύμφωνα με πληροφορίες της κρατικής τηλεόρασης NHK, το ατύχημα συνέβη γύρω στις 12:30 (τοπική ώρα), ένας πεζός ηλικίας 80 ετών σκοτώθηκε, ενώ μια 20χρονη βρέθηκε αναίσθητη και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.
Η Αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό που προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο του ατυχήματος και ερευνά το περιστατικό ως τροχαίο με εγκατάλειψη θύματος που εμπλέκει κλεμμένο όχημα.
Protothema.gr