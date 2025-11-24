Ένας νεκρός και τουλάχιστον δέκα τραυματίες, ήταν ο απολογισμός του περιστατικού που σημειώθηκε σήμερα στο Τόκιο της Ιαπωνίας, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε πεζούς στην περιοχή Adachi.

Σύμφωνα με πληροφορίες της κρατικής τηλεόρασης NHK, το ατύχημα συνέβη γύρω στις 12:30 (τοπική ώρα), ένας πεζός ηλικίας 80 ετών σκοτώθηκε, ενώ μια 20χρονη βρέθηκε αναίσθητη και βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση.

A car plowed into a sidewalk in Tokyo’s Adachi Ward, injuring over 10 people, including two seriously.



The driver fled the scene, and police have launched a manhunt. pic.twitter.com/MtAfJOIwp4 November 24, 2025

Η Αστυνομία συνέλαβε τον οδηγό που προσπάθησε να διαφύγει από το σημείο του ατυχήματος και ερευνά το περιστατικό ως τροχαίο με εγκατάλειψη θύματος που εμπλέκει κλεμμένο όχημα.

⚠️WARNING: This post describes a fatal vehicle ramming incident.



UPDATE: A car has plowed into pedestrians in Tokyo's Adachi Ward, killing one person and injuring at least 10 others.



The incident occurred around 12:30 p.m. on Monday, November 24, 2025, near the Adachi Ward… pic.twitter.com/riA0kjFvuw — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) November 24, 2025

