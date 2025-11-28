Η Τζακάρτα αναδεικνύεται πλέον στη μεγαλύτερη πόλη του κόσμου, σύμφωνα με στοιχεία νέας έκθεσης του ΟΗΕ, με πληθυσμό που φτάνει περίπου τα 42 εκατομμύρια.

Η έκθεση «World Urbanization Prospects 2025», η πρώτη επικαιροποίηση μετά το 2018, ανατρέπει την προηγούμενη κατάταξη, όταν το Τόκιο βρισκόταν στην κορυφή και η Τζακάρτα στην 33η θέση. Σήμερα, το Τόκιο καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 33 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ η Ντάκα του Μπανγκλαντές ανεβαίνει στη δεύτερη θέση με 40 εκατομμύρια. Η μοναδική πόλη εκτός Ασίας στη δεκάδα είναι το Κάιρο.

Η έκθεση, την οποία συνέταξε το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, επισημαίνει ότι η ταχεία αστική ανάπτυξη και εξάπλωση λειτουργούν ως προειδοποιήσεις για τις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης παγκοσμίως.

The world is urbanizing, with cities now home to 45% of the global population —more than double the share in 1950.@UNDESA stresses the need for sustainable, inclusive, safe & resilient urban development to meet the challenges of rapidly growing cities. https://t.co/N5Wnxzisah pic.twitter.com/SUDQ6117bw — United Nations (@UN) November 22, 2025 Αυτό που αξίζει να επισημανθεί, είναι πως η Ντάκα αναμένεται να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη πόλη του κόσμου έως τα μέσα του αιώνα, σύμφωνα με τον ΟΗΕ. Το Τόκιο, αντιθέτως, προβλέπεται να υποχωρήσει από την τρίτη θέση το 2025 στην έβδομη το 2050.



Οι μεγαπόλεις παγκοσμίως



Ο ΟΗΕ ορίζει ως «μεγαπόλη» ένα αστικό κέντρο με πληθυσμό άνω των 10 εκατομμυρίων κατοίκων. Περισσότερες από τις μισές μεγαπόλεις (19) βρίσκονται στην Ασία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχουν δύο: το Λος Άντζελες και η Νέα Υόρκη. Ο αριθμός των μεγαπόλεων αυξάνεται σταθερά, καθώς από οκτώ το 1975 αναμένεται να φθάσει τις 33 το 2025. Ο ΟΗΕ προβλέπει ότι έως το 2050 ο αριθμός αυτός θα έχει αυξηθεί σε 37.

According to @UNDESA's World Urbanization Prospects 2025, 45% of the world’s 8.2 billion people now live in cities, up from just 20% in 1950.



Find out more: https://t.co/FF4chDQZec pic.twitter.com/2jBFfV6CkM November 21, 2025

Οι επόμενες μεγαπόλεις

Η έκθεση προσδιορίζει περιοχές που αναμένεται να ξεπεράσουν σύντομα το όριο των 10 εκατομμυρίων κατοίκων, μεταξύ των οποίων:

Αντίς Αμπέμπα (Αιθιοπία)

Νταρ ες Σαλάμ (Τανζανία)

Χατζιπούρ (Ινδία)

Κουάλα Λουμπούρ (Μαλαισία)

Οι πόλεις που αναπτύσσονται ταχύτερα από τις μεγαπόλεις

Παρά τη δυναμική των μεγαπόλεων, μικρές και μεσαίου μεγέθους πόλεις εξακολουθούν να φιλοξενούν μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού και, όπως σημειώνει ο ΟΗΕ, αναπτύσσονται ταχύτερα.

Έως το 2050, ο αριθμός των πόλεων παγκοσμίως θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 15.000, με την πλειονότητα να διαθέτει πληθυσμό κάτω των 250.000 κατοίκων.

Την ίδια στιγμή, η έκθεση σημειώνει ότι ο πληθυσμός ορισμένων πόλεων μειώνεται ακόμη και όταν ο συνολικός πληθυσμός της χώρας τους αυξάνεται. Δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι η Πόλη του Μεξικού και η πόλη Τσενγκντού στην Κίνα, οι οποίες εμφάνισαν πτώση πληθυσμού παρά το μεγάλο μέγεθός τους.

