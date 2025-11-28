Η Τζακάρτα αναδεικνύεται πλέον στη μεγαλύτερη πόλη του κόσμου, σύμφωνα με στοιχεία νέας έκθεσης του ΟΗΕ, με πληθυσμό που φτάνει περίπου τα 42 εκατομμύρια.
Η έκθεση «World Urbanization Prospects 2025», η πρώτη επικαιροποίηση μετά το 2018, ανατρέπει την προηγούμενη κατάταξη, όταν το Τόκιο βρισκόταν στην κορυφή και η Τζακάρτα στην 33η θέση. Σήμερα, το Τόκιο καταλαμβάνει την τρίτη θέση με 33 εκατομμύρια κατοίκους, ενώ η Ντάκα του Μπανγκλαντές ανεβαίνει στη δεύτερη θέση με 40 εκατομμύρια. Η μοναδική πόλη εκτός Ασίας στη δεκάδα είναι το Κάιρο.
Η έκθεση, την οποία συνέταξε το Τμήμα Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων του ΟΗΕ, επισημαίνει ότι η ταχεία αστική ανάπτυξη και εξάπλωση λειτουργούν ως προειδοποιήσεις για τις προκλήσεις της βιώσιμης ανάπτυξης παγκοσμίως.
Οι επόμενες μεγαπόλεις
Η έκθεση προσδιορίζει περιοχές που αναμένεται να ξεπεράσουν σύντομα το όριο των 10 εκατομμυρίων κατοίκων, μεταξύ των οποίων:
Αντίς Αμπέμπα (Αιθιοπία)
Νταρ ες Σαλάμ (Τανζανία)
Χατζιπούρ (Ινδία)
Κουάλα Λουμπούρ (Μαλαισία)
Οι πόλεις που αναπτύσσονται ταχύτερα από τις μεγαπόλεις
Παρά τη δυναμική των μεγαπόλεων, μικρές και μεσαίου μεγέθους πόλεις εξακολουθούν να φιλοξενούν μεγαλύτερο μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού και, όπως σημειώνει ο ΟΗΕ, αναπτύσσονται ταχύτερα.
Έως το 2050, ο αριθμός των πόλεων παγκοσμίως θα μπορούσε να ξεπεράσει τις 15.000, με την πλειονότητα να διαθέτει πληθυσμό κάτω των 250.000 κατοίκων.
Την ίδια στιγμή, η έκθεση σημειώνει ότι ο πληθυσμός ορισμένων πόλεων μειώνεται ακόμη και όταν ο συνολικός πληθυσμός της χώρας τους αυξάνεται. Δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι η Πόλη του Μεξικού και η πόλη Τσενγκντού στην Κίνα, οι οποίες εμφάνισαν πτώση πληθυσμού παρά το μεγάλο μέγεθός τους.