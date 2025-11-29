Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν ανήμερα της Black Friday σε κατάμεστο εμπορικό κέντρο στη Σάντα Κλάρα στην Καλιφόρνια όταν άγνωστος άνοιξε πυρ.

Από τους πυροβολισμούς, υπάρχουν τρεις τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο σύμφωνα με την αστυνομία.

Πρόκειται για έναν άνδρα, μια γυναίκα, καθώς και ένα 16χρονο κορίτσι, δήλωσε ο εκπρόσωπος του τμήματος.

Mass panic as a shooting at Valley Fair Mall in California during Black Friday leaves at least 2 victims taken to the hospital.



This post brought to you by Gavin Newsom, reminding you that crime is down.pic.twitter.com/lkeezh0bVa https://t.co/dZKTnwzGSY — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) November 29, 2025

Οι Αρχές αναγκάστηκαν να προχωρήσουν στην εκκένωση του εμπορικού Valley FairMall. Βίντεο που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους καταναλωτές να τρέχουν προς την έξοδο του κτηρίου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Αστυνομίας του Σαν Χοσέ, Σαρτζ. Χόρχε Γκαριμπάι, το περιστατικό δεν είχε ως στόχο ανυποψίαστους πολίτες, αλλά προκλήθηκε από διαπληκτισμό μεταξύ δύο ατόμων στο εμπορικό κέντρο.

Ο δράστης φέρεται να διέφυγε πριν φτάσουν οι αστυνομικές δυνάμεις, ενώ δεν έχει εντοπιστεί ακόμη το όπλο που χρησιμοποιήθηκε.

ertnews.gr