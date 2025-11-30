Τις πρώτες εικόνες από το εσωτερικό των ουρανοξυστών που επλήγησαν από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου έδωσε η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ.

Η Μονάδα Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ εξετάζει σχολαστικά τα κτίρια και έχει εντοπίσει σορούς τόσο σε διαμερίσματα όσο και στις ταράτσες, δήλωσε ο επικεφαλής αξιωματικός, Τσενγκ Κα-Τσουν.

Ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά στο συγκρότημα διαμερισμάτων του Χονγκ Κονγκ ανέβηκε στους 146 την Κυριακή, καθώς οι ερευνητές ανακάλυψαν περισσότερες σορούς στα καμένα κτίρια, ενώ ένας σταθερός αριθμός ανθρώπων άφηνε μπουκέτα λουλουδιών σε ένα ολοένα και μεγαλύτερο αυτοσχέδιο μνημείο στον τόπο της τραγωδίας.

Βρέθηκαν σοροί τόσο σε διαμερίσματα όσο και στις ταράτσες

Η Μονάδα Αναγνώρισης Θυμάτων Καταστροφών της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ εξετάζει σχολαστικά τα κτίρια και έχει εντοπίσει σορούς τόσο σε διαμερίσματα όσο και στις ταράτσες, δήλωσε ο επικεφαλής αξιωματικός, Τσενγκ Κα-τσουν.

Τα κτίρια παραμένουν στατικά ασφαλή, αλλά η έρευνα προχωρά αργά, πρόσθεσε. «Μέσα είναι τόσο σκοτεινά, και λόγω του περιορισμένου φωτισμού είναι πολύ δύσκολο να γίνει η εργασία, ιδιαίτερα σε σημεία μακριά από τα παράθυρα.» Μέχρι στιγμής, η ομάδα έχει εξετάσει τέσσερα από τα επτά κτίρια, σημείωσε ο Τσενγκ.

Άλλα 100 άτομα παραμένουν αγνοούμενα, ενώ 79 έχουν τραυματιστεί, δήλωσε η Τσανγκ Σουκ-γιν, επικεφαλής της μονάδας καταγραφής θυμάτων της αστυνομίας του Χονγκ Κονγκ.

Στο σημείο, όσοι προσέρχονταν έσκυβαν το κεφάλι και έλεγαν μια σύντομη προσευχή ή άφηναν χειρόγραφες σημειώσεις ανάμεσα στα λουλούδια.

«Αυτό πραγματικά αποτελεί ένα κάλεσμα αφύπνισης για όλους, ειδικά με αυτά τα υπερυψηλά κτίρια», είπε η Λιάν Σουζένγκ, η οποία περίμενε στη σειρά μαζί με εκατοντάδες ανθρώπους για να προσθέσει τα δικά της λουλούδια στο ολοένα αυξανόμενο σύμπλεγμα.

Οι πολίτες έχουν επίσης δωρίσει προμήθειες σε όσους τα έχασαν όλα στην πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε την Τετάρτη και χρειάστηκε μέχρι την Παρασκευή για να κατασβεστεί πλήρως.

Αναστολή άλλων κατασκευών από την ίδια εταιρεία

Τα οκτώ κτίρια του συγκροτήματος Wang Fuk Court στα προάστια του Τάι Πο ήταν καλυμμένα με μπαμπού σκαλωσιές ντυμένες με δίχτυ από νάιλον λόγω ανακαινίσεων, ενώ τα παράθυρα είχαν καλυφθεί με πάνελ από πολυστυρένιο. Οι αρχές διερευνούν εάν υπήρξαν παραβιάσεις του πυροκώδικα.

Οι αξιωματούχοι του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσαν αργά το βράδυ του Σαββάτου ότι διέταξαν την άμεση αναστολή εργασιών σε 28 κατασκευαστικά έργα που εκτελούνται από τον ίδιο εργολάβο, την εταιρεία Prestige Construction & Engineering Company, προκειμένου να διενεργηθούν έλεγχοι ασφαλείας.

«Η πυρκαγιά πέντε βαθμίδων στο Wang Fuk Court, αποκάλυψε σοβαρές ελλείψεις της PC&E στη διαχείριση της ασφάλειας του εργοταξίου, συμπεριλαμβανομένης της εκτεταμένης χρήσης αφρώδους υλικού για το φράξιμο παραθύρων κατά τη διάρκεια επισκευών», ανέφερε η κυβέρνηση σε ανακοίνωσή της.

Τρεις άνδρες — οι διευθυντές και ένας μηχανολόγος σύμβουλος μιας κατασκευαστικής εταιρείας — συνελήφθησαν την επομένη της εκδήλωσης της πυρκαγιάς ως ύποπτοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια, και η αστυνομία δήλωσε ότι ηγετικά στελέχη της εταιρείας ύποπτα για βαριά αμέλεια.

Ερευνώνται ελαττωματικοί συναγερμοί και πάνελ αφρού

Το συγκρότημα των οκτώ κτιρίων, ύψους 31 ορόφων, στο Τάι Πο — ένα προάστιο κοντά στα σύνορα του Χονγκ Κονγκ με την ηπειρωτική Κίνα — χτίστηκε τη δεκαετία του 1980. Διέθετε σχεδόν 2.000 διαμερίσματα και περισσότερους από 4.600 κατοίκους.

Πολλοί από αυτούς στεγάζονται τώρα σε βραχυπρόθεσμα καταφύγια έκτακτης ανάγκης ή σε ξενοδοχεία της πόλης, και οι αρχές εργάζονται πάνω σε πιο μακροπρόθεσμες λύσεις. «Ραγίζει η καρδιά μου», είπε ο Τζέφρι Τσαν, δημόσιος υπάλληλος που επισκέφθηκε το σημείο για να αποτίσει φόρο τιμής την Κυριακή. «Ως κάτοικος του Χονγκ Κονγκ, βλέποντας ανθρώπους στον τόπο όπου ζούμε να χάνουν τις οικογένειές τους, να χάνουν τα πάντα μέσα σε μία νύχτα — αν βάλεις τον εαυτό σου στη θέση τους, είναι αβάσταχτο. Χρειάζονται ενθάρρυνση, υποστήριξη και βοήθεια από τον λαό του Χονγκ Κονγκ», είπε.

Προκαταρκτικές έρευνες έδειξαν ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε το απόγευμα της Τετάρτης σε ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα του δικτύου σκαλωσιών ενός από τα κτίρια και εξαπλώθηκε γρήγορα στο εσωτερικό, καθώς τα πάνελ αφρού πήραν φωτιά και έσπασαν τα παράθυρα, σύμφωνα με τον Κρις Τανγκ, γραμματέα ασφάλειας του Χονγκ Κονγκ.

Οι άνεμοι βοήθησαν τις φλόγες να περάσουν από κτίριο σε κτίριο και σύντομα τα επτά από τα οκτώ τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ορισμένοι συναγερμοί πυρκαγιάς στο συγκρότημα, όπου ζούσαν πολλοί ηλικιωμένοι, δεν λειτούργησαν κατά τον έλεγχο, σύμφωνα με τον Άντι Γιέουνγκ, διευθυντή των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών του Χονγκ Κονγκ.

iefimerida.gr