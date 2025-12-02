Εκατοντάδες υποστηρικτές της κυβέρνησης Μαδούρο βγήκαν σήμερα στους δρόμους του Καράκας, διαδηλώνοντας ενάντια στις απειλές των ΗΠΑ και στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας που συγκάλεσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Βενεζουέλα.

📌El presidente de #Venezuela, Nicolás Maduro, expresó que el ataque psicológico por parte de los Estados Unidos jamás nos puede sacar del camino de construir la patria potencia. pic.twitter.com/CvWp2By4Gf December 1, 2025

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο τόνισε χθες Δευτέρα, κατά τη διάρκεια δημόσιας συγκέντρωσης στην οποία πήραν μέρος χιλιάδες υποστηρικτές του στο Καράκας, πως η χώρα της Λατινικής Αμερικής δεν θέλει την «ειρήνη των σκλάβων», συμπληρώνοντας πως η ανάπτυξη στρατιωτικών μέσων των ΗΠΑ τις τελευταίες 22 εβδομάδες την έθεσε σε «δοκιμασία».

«Θέλουμε ειρήνη, αλλά ειρήνη με εθνική κυριαρχία, ισότητα, λευτεριά! Δεν θέλουμε την ειρήνη των σκλάβων, ούτε την ειρήνη των αποικιών!», τόνισε ο Μαδούρο, καθώς ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε συγκαλέσει το συμβούλιο εθνικής ασφαλείας (ΣΕΑ) του Λευκού Οίκου για να συζητηθεί η Βενεζουέλα.

«Έχουμε υποστεί 22 εβδομάδες επιθετικότητας που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ψυχολογική τρομοκρατία, 22 εβδομάδες που μας έθεσαν σε δοκιμασία. Ο λαός της Βενεζουέλας επέδειξε την αγάπη του για την πατρίδα», είπε ακόμη ο πρόεδρος Μαδούρο.

«Μαδούρο, φίλε, ο λαός είναι μαζί σου», «όχι, δεν θέλουμε να είμαστε βορειοαμερικανική αποικία», φώναζαν μεταξύ άλλων συγκεντρωμένοι.

Με δεδηλωμένο στόχο την καταπολέμηση των καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών, οι ΗΠΑ έχουν αναπτύξει εδώ και μήνες στην Καραϊβική ισχυρή στρατιωτική δύναμη, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου και πιο προηγμένου αεροπλανοφόρου στον κόσμο (USS Gerald R. Ford).

Χθες Κυριακή, ο Ντόναλντ Τραμπ επιβεβαίωσε ότι μίλησε τηλεφωνικά την προηγούμενη εβδομάδα με τον Βενεζουελάνο πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο – ο οποίος θεωρεί πως η Ουάσινγκτον χρησιμοποιεί την πάταξη της διακίνησης ναρκωτικών ως πρόσχημα «για να επιβάλει αλλαγή καθεστώτος» στη Βενεζουέλα και να αρπάξει τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας.

«Είμαστε ελεύθερη χώρα, δεν θέλουμε πόλεμο, θέλουμε ειρήνη!», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) o 68χρονος Ναρσίσο Τορεάλμπα.

«Είμαστε έτοιμοι για διάλογο με όποιον χρειαστεί να μιλήσουμε, αλλά ποτέ δεν θα απαρνηθούμε την εθνική μας κυριαρχία, ποτέ δεν θα ξεπουλήσουμε την πατρίδα μας», είπε ο 54χρονος Σιρίλο Κασόρλα.

#ENVIDEO📹 | El presidente de #Venezuela 🇻🇪 felicitó al pueblo y afirmó que el país ha alcanzado una histórica unión nacional contra la guerra impulsada por el imperialismo, denunciando 22 semanas de "terrorismo psicológico" pic.twitter.com/dnwAOHMotS — teleSUR TV (@teleSURtv) December 1, 2025

Από τις αρχές Σεπτεμβρίου, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν εξαπολύσει αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και Ειρηνικό εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά. Μέχρι σήμερα έχουν καταστραφεί περισσότερα από 20 σκάφη, με απολογισμό τουλάχιστον 83 νεκρούς. Επρόκειτο για «εξωδικαστικές εκτελέσεις», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Το Σάββατο, ο Τραμπ δήλωσε πως θεωρεί «κλειστό» τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας, μήνυμα που οδήγησε σε ακυρώσεις πτήσεων από τουλάχιστον έξι αεροπορικές εταιρείες. Εν είδει αντιποίνων, ο Μαδούρο ανακάλεσε τις άδειες λειτουργίας αυτών των αεροπορικών εταιρειών στη χώρα.

Αγωνιζόμαστε για «την υπεράσπιση της χώρας μας, την υπεράσπιση της εθνική μας κυριαρχίας, την υπεράσπιση των πόρων μας», δήλωσε η αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες στην κρατική τηλεόραση κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης.

Παρά «τις απειλές, τις ηλίθιες στρατηγικές ψυχολογικού πολέμου (…) τα ψεύδη και τις συκοφαντίες τους, θα συνεχίσουμε (τον αγώνα) στους δρόμους» για την υπεράσπιση της πατρίδας, δήλωσε ο πρόεδρος της Βουλής Χόρχε Ροντρίγκες.

Marcha en defensa de la soberanía de Venezuela hoy 1 de diciembre de 2025 en Caracas el pueblo en apoyo también al presidente Nicolás Maduro unidad nacional ante el imperialismo norteamericano pic.twitter.com/ZQeYz7QSbK — Cristian A Zamora M (@Cristianthonyz1) December 1, 2025

