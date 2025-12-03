Σε κατάσταση επιφυλακής είναι οι Αρχές αλλά και περισσότεροι από 50 εκατομμύρια πολίτες στις ΗΠΑ καθώς καιρικό σύστημα που εντείνεται σταδιακά αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές χιονοπτώσεις και βροχές σε τμήματα στα μεσοδυτικά της χώρας, στα Απαλάχια και τα βορειοανατολικά.

Το καιρικό φαινόμενο, το οποίο δυναμώνει σταδιακά, προβλέπεται να πλήξει σήμερα τις συγκεκριμένες περιοχές, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για τη χειμερινή καταιγίδα.

Σχολεία έχουν κλείσει, πτήσεις έχουν ακυρωθεί, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Το ύψος του χιονιού που αναμένεται να πέσει θα φθάσει τα τουλάχιστον 30 εκατοστά στην κοιλάδα του Οχάιο, την Πενσιλβάνια, το βόρειο τμήμα της Νέας Υόρκης και τη Νέα Αγγλία, με ορισμένες περιοχές να καταγράφουν τουλάχιστον 2,5 εκατοστά χιονιού ανά ώρα, δήλωσε ο Άστον Ρόμπινσον Κουκ, μετεωρολόγος στο Κέντρο Προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

A storm system will bring accumulating snow tonight through Thursday morning for portions of Colorado, New Mexico, and Wyoming. Travel impacts are expected, so stay ahead of the storm by visiting https://t.co/VyWINDk3xP for details in your neck of the woods. pic.twitter.com/VxFry7soXA — National Weather Service (@NWS) December 2, 2025

Snow is absolutely dumping in Brattleboro as of 3 p.m. Tuesday! Still a few more hours to go, at least pic.twitter.com/I17O37ag1C December 2, 2025

Επιπλέον, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για χειμερινές καταιγίδες σε πολιτείες όπως η Μασαχουσέτη, το Νιου Χάμσαϊρ, το Βερμόντ, το Μέιν, το Κονέκτικατ και η Νέα Υόρκη πριν από την άφιξη του χιονιού.

Snow fall time in usa 🇺🇸 pic.twitter.com/n9tbOGSBcO — Arif (@Arif621099Rif) December 2, 2025

CRITICAL SITUATION in Albany, NY! 🚨 A tractor-trailer is down on I-90 and responders are on the road in heavy snow. Please MOVE OVER and slow down! ❄️🚛 #NYwx #SnowStorm pic.twitter.com/g2GSnrQmSK — YallBot (@OfficialYallbot) December 2, 2025

Πληροφορίες από protothema.gr, cnn.gr, washingtonpost.com