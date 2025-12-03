Σε κατάσταση επιφυλακής είναι οι Αρχές αλλά και περισσότεροι από 50 εκατομμύρια πολίτες στις ΗΠΑ καθώς καιρικό σύστημα που εντείνεται σταδιακά αναμένεται να προκαλέσει ισχυρές χιονοπτώσεις και βροχές σε τμήματα στα μεσοδυτικά της χώρας, στα Απαλάχια και τα βορειοανατολικά.
Το καιρικό φαινόμενο, το οποίο δυναμώνει σταδιακά, προβλέπεται να πλήξει σήμερα τις συγκεκριμένες περιοχές, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποιήσεις για τη χειμερινή καταιγίδα.
Σχολεία έχουν κλείσει, πτήσεις έχουν ακυρωθεί, ενώ οι Αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.
Το ύψος του χιονιού που αναμένεται να πέσει θα φθάσει τα τουλάχιστον 30 εκατοστά στην κοιλάδα του Οχάιο, την Πενσιλβάνια, το βόρειο τμήμα της Νέας Υόρκης και τη Νέα Αγγλία, με ορισμένες περιοχές να καταγράφουν τουλάχιστον 2,5 εκατοστά χιονιού ανά ώρα, δήλωσε ο Άστον Ρόμπινσον Κουκ, μετεωρολόγος στο Κέντρο Προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
Επιπλέον, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε προειδοποιήσεις για χειμερινές καταιγίδες σε πολιτείες όπως η Μασαχουσέτη, το Νιου Χάμσαϊρ, το Βερμόντ, το Μέιν, το Κονέκτικατ και η Νέα Υόρκη πριν από την άφιξη του χιονιού.
