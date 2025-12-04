Μια Ιρανή που εξαναγκάστηκε σε γάμο σε ηλικία μόλις 12 ετών αντιμετωπίζει άμεσο κίνδυνο εκτέλεσης μέσα στον μήνα για τον θάνατο του κακοποιητικού συζύγου της, σύμφωνα με προειδοποίηση οκτώ ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων του ΟΗΕ.

Η Γκόλι Κουχκάν, 25 ετών ετών και μέλος της μειονότητας των Μπαλούχ, σύμφωνα με τη δήλωση, αναγκάστηκε να παντρευτεί σε ηλικία 12 ετών τον ξάδερφό της και στα 13 της γέννησε τον γιο της στο σπίτι και χωρίς ιατρική περίθαλψη. Υπέστη χρόνια σωματική και ψυχολογική βία. τον Μάιο του 2018, όταν ήταν 18 ετών, ο σύζυγός της ξυλοκόπησε τόσο αυτήν όσο και τον πεντάχρονο γιο τους. Αφού κάλεσε έναν συγγενή για βοήθεια, ξέσπασε καβγάς που κατέληξε στη δολοφονία του συζύγου της.

Οι ειδικοί τόνισαν ότι η Κούχκαν, η οποία είναι αναλφάβητη και δεν είχε πρόσβαση σε νομική εκπροσώπηση, φέρεται να εξαναγκάστηκε να αναλάβει την πλήρη ευθύνη για τον θάνατο του συζύγου της. Η οικογένεια του θύματος δέχθηκε να αποσύρει την απαίτηση για εκτέλεση εάν εκείνη κατέβαλε χρήματα, όπως προβλέπει η σαρία στο Ιράν, όμως το ποσό που ισοδυναμεί σε περίπου 90.000 δολάρια θεωρείται υπέρογκο και αδύνατο να πληρωθεί.

Οι ειδικοί του ΟΗΕ χαρακτήρισαν την υπόθεση παράδειγμα συστημικής διάκρισης εις βάρος γυναικών που είναι θύματα παιδικών γάμων και ενδοοικογενειακής βίας στο ιρανικό δικαστικό σύστημα, τονίζοντας ότι η εκτέλεσή της θα αποτελούσε «κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Τα στοιχεία για τις εκτελέσεις γυναικών στο Ιράν

Σημείωσαν επίσης ότι σχεδόν οι μισές από τις 241 γυναίκες που εκτελέστηκαν στο Ιράν την περίοδο 2010–2024 είχαν καταδικαστεί για ανθρωποκτονία, κυρίως συζύγων ή συντρόφων, ενώ πολλές ήταν θύματα ενδοοικογενειακής βίας ή γάμων σε παιδική ηλικία.

