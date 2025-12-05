Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» έθεσε το ChatGPT ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, καθώς ο ανταγωνισμός με τη Google εντείνεται μετά την παρουσίαση του Gemini 3. Σύμφωνα με δημοσίευμα του The Independent, ο Άλτμαν κάλεσε τους εργαζομένους να επιταχύνουν τον ρυθμό ανάπτυξης, υπογραμμίζοντας ότι η εταιρεία πρέπει να κινηθεί ταχύτερα για να διατηρήσει την ηγετική της θέση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Η Google παρουσίασε πρόσφατα τη νέα γενιά του μοντέλου της, το Gemini 3, το οποίο όπως αναφέρουν διεθνείς δοκιμές, φαίνεται να υπερέχει του ChatGPT σε μια σειρά δοκιμών.

Η εταιρεία μίλησε για «νέα εποχή νοημοσύνης», τονίζοντας ότι το μοντέλο σημείωσε ρεκόρ στο Humanity’s Last Exam, μια εξελιγμένη δοκιμή εντοπισμού πρώιμων ενδείξεων τεχνητής υπερνοημοσύνης.

Παράλληλα, το Gemini 3 διακρίθηκε για τον Nano Banana image generator, αλλά και για τις βελτιωμένες δυνατότητες βαθιάς συλλογιστικής, χαρακτηριστικά που φαίνεται να έκαναν μεγάλη εντύπωση ακόμη και σε βαριά ονόματα της Silicon Valley.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Salesforce, Μαρκ Μπένιοφ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Χρησιμοποιώ το ChatGPT καθημερινά εδώ και τρία χρόνια. Πέρασα δύο ώρες στο Gemini 3. Δεν σκοπεύω να επιστρέφω. Η διαφορά είναι εξωφρενική».

«’Eχουμε δουλειά να κάνουμε»

Ο Άλτμαν συνεχάρη δημόσια τη Google για την κυκλοφορία του Gemini 3 χαρακτηρίζοντάς το «εξαιρετικό μοντέλο».

Congrats to Google on Gemini 3! Looks like a great model. — Sam Altman (@sama) November 18, 2025

Στους υπαλλήλους, ωστόσο, εμφανίστηκε αρκετά αυστηρός, καθώς τους έγραψε ότι το ChatGPT είχε μείνει πίσω από την Google:

«Ξέρουμε ότι έχουμε δουλειά να κάνουμε, αλλά θα τα καταφέρουμε γρήγορα».

«Ανεβάζουμε τον πήχη»

Δημόσια τοποθετήθηκε και ο επικεφαλής του ChatGPT, Νικ Τέρλι, ο οποίος μέσω ανάρτησής του στο Χ σχολίασε ότι το ChatGPT παραμένει «ο κορυφαίος βοηθός τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο».

Since then, people have used ChatGPT to learn new skills, build projects, start companies, and unlock creativity in ways we never anticipated. That’s what makes this work meaningful — the idea from the beginning was to put capability in people’s hands and see where they take… — Nick Turley (@nickaturley) December 2, 2025

Σε άλλη ανάρτησή του υπογράμμισε «κυκλοφορούν νέα προϊόντα κάθε εβδομάδα. Αυτό μας ωθεί να κινούμαστε γρηγορότερα, να ανεβάζουμε τον πήχη και να κάνουμε το ChatGPT ακόμη πιο ικανό, πιο προσιτό και πιο προσωπικό».

Η OpenAI επίσης καθυστερεί την εισαγωγή διαφημίσεων στο ChatGPT, το οποίο δοκιμάζει αυτήν τη στιγμή σε beta εκδόσεις της εφαρμογής.

