Δεν ξέρω πολλούς γονείς που μπορούν να απαντήσουν αυτό το ερώτημα από το παιδί τους. Κατ’ αρχάς, πρέπει και συ να ξέρεις ότι είναι διπλή γιορτή: Θρησκευτική και Εθνική.

Τιμάται από την Εκκλησία αυτήν την ημέρα, 25η Μαρτίου. Και στη χώρα μας συμπίπτει με τον εορτασμό της Εθνικής Παλιγγενεσίας

Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, που εορτάζεται σήμερα, είναι η χαρμόσυνη αναγγελία (ευ-αγγελισμός) του Αρχαγγέλου Γαβριήλ προς την Παρθένο Μαρία ότι θα γεννήσει τον Υιό του Θεού, Ιησού Χριστό. Αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες θεομητορικές εορτές, σηματοδοτώντας την ενσάρκωση του Θεού.

Βασικά Στοιχεία, από πηγές που συλλέγονται από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Η οποία, για να μην τρομάζουν οι άνθρωποι, είναι κλάδος της πληροφορικής που αναπτύσσει συστήματα ικανά να προσομοιώνουν την ανθρώπινη νοημοσύνη, όπως η μάθηση, η επίλυση προβλημάτων, η αναγνώριση προτύπων και η λήψη αποφάσεων. Μέσω αλγορίθμων και ανάλυσης μεγάλου όγκου δεδομένων, οι μηχανές μαθαίνουν να εκτελούν εργασίες αυτόνομα, βελτιώνοντας την αποτελεσματικότητά τους.

Αυτό, δεν μας το λέει κάποιο μηχάνημα. Φέρει την υπογραφή της ιντερνετικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia, από ανθρώπινα μυαλά και χέρια.

Το Γεγονός: Ο Γαβριήλ εμφανίστηκε στη Ναζαρέτ και ανακοίνωσε στην Παναγία την επικείμενη γέννηση του Σωτήρα, με εκείνη να απαντά με πίστη («Ιδού η δούλη Κυρίου»).

Σημασία: Θεωρείται η «αρχή της σωτηρίας» των ανθρώπων, καθώς είναι η στιγμή που ο Θεός γίνεται άνθρωπος για να λυτρώσει τον κόσμο.

Εορτασμός: Γιορτάζεται με λαμπρότητα από την Ορθόδοξη Εκκλησία και ταυτόχρονα είναι εθνική εορτή για την Ελλάδα, συνδεδεμένη με την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821

Θεολογία: Το γεγονός αναφέρεται στο Ευαγγέλιο του Λουκά (κεφ. Α΄ 26-38).

Τροφή για σκέψη, που πλέον βοηθά ακόμα περισσότερο τον άνθρωπο να μαθαίνει και να καταλαβαίνει. Η διαδικασία, που καταλαβαίνω ότι τρομάζει και απωθεί πολλούς ακόμα, δεν κρύβει κανέναν σατανά μέσα της (το έχουμε ακούσει και αυτό), αλλά κάνει λελογισμένη και απόλυτα στοχευμένη σε αυτό που θέλεις να ξέρεις και να καταλάβεις.

Δυστυχώς, υπάρχουν και στην Εκκλησία άνθρωποι πνευματικοί, που δεν θέλουν να καταλάβουν ότι μπορεί ένα «μηχάνημα», όπως λένε, να μιλάει εξ ονόματός τους.

Ευτυχώς, στη δική μου ενορία στην Αθήνα, ο παπα-Νικόλας, χρησιμοποιεί το ΑΙ και ενθαρρύνει τους πιστούς του να μην φοβούνται την εξέλιξη της επιστήμης, αλλά να τη βλέπουν ως βοήθειά τους. Χωρίς, όμως, να παραβλέπουν τις «αιώνιες τελετουργίες της Πίστης μας».

Πώς γράφτηκαν τα πρώτα Ευαγγέλια; Πώς απλώθηκε σε όλη την Οικουμένη, μέσω των αποστόλων, ο λόγος του Θεού. Ο Ιωάννης δεν είχε λάπτοπ. Ούτε ο Μάρκος αναζήτησε στο Google την έννοια π.χ. «της ενανθρωπίσεως».

Η ανθρώπινη νοημοσύνη, δεν περίμενε κανέναν αλγόριθμο για να γράψει τους Ψαλμούς του Δαυίδ. Είμαι πεπεισμένος ότι, όπως με πληροφορεί και πάλι η ΑΙ:

Οι Ψαλμοί του Δαυίδ, που αποτελούν, λέει, πηγή παρηγοριάς και προσευχής, είναι ένα βιβλίο 150 ποιητικών ύμνων (Ψαλτήριον) στην Παλαιά Διαθήκη, αποδιδόμενοι κυρίως στον Βασιλιά Δαυίδ. Εκφράζουν βαθιά συναισθήματα –μετάνοια, χαρά, θλίψη, ελπίδα– και χρησιμοποιούνται στην ορθόδοξη λατρεία ως προσευχές για προστασία, θεραπεία και πνευματική γαλήνη σε κάθε περίσταση της ζωής.

Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα υποκαταστήσει ποτέ τον Χριστό, την Παναγία, τον Γέροντα Παΐσιο, τον Πάπα Φραγκίσκο, τη Μητέρα Τερέζα, τον Λεονάρντο Ντα Βίντσι, τον Στρατηγό Μακρυγιάννη, τον Διονύσιο Σολωμό, τον Οδυσσέα Ελύτη, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Μαχάτμα Γκάντι, τον Νέλσον Μαντέλα, τον Ευαγόρα Παλλικαρίδη, τον Αλέξανδρο Φλέμινγκ, εφευρέτη της πενικιλίνης, τον Βίνσεντ Βαν Γκοχ, τον Λουτσιάνο Παβαρότι, το προσφυγόπουλο μωρό που ξεβράστηκε στις ακτές του Αιγαίου νεκρό.