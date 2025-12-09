Παρίστανε την κληρονόμο στην Καλιφόρνια και απέσπασε σχεδόν 30 εκατ. δολάρια. από τράπεζες και ιδρύματα. Μια 73χρονη από το Μίσιγκαν καταζητείται από το FBI για απάτη.

Το FBI εκτιμά ότι μπορεί να το έχει σκάσει και να βρίσκεται πλέον στο Ντουμπάι.

Η Μέρι Κάρολ Μακ Ντόνελ καταζητείται για την υποτιθέμενη συμμετοχή της σε ένα κύκλωμα απάτης στις κομητείες Λος Άντζελες και Όραντζ της Καλιφόρνιας, από τον Ιούλιο του 2017 έως τον Μάιο του 2018, σύμφωνα με το δελτίο τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα το FBI.

Το Ομοσπονδιακό Γραφείο Ερευνών ισχυρίζεται ότι η Μακ Ντόνελ, η οποία έχει επίσης δεσμούς με το Μοντγκόμερι της Αλαμπάμα, ψευδώς ισχυριζόταν ότι ήταν κληρονόμος της οικογένειας McDonnell Aircraft και ότι θα είχε πρόσβαση σε ένα μυστικό καταπίστευμα ύψους 80 εκατ. δολαρίων.

Η κομπίνα της «χρυσής κληρονόμου»

Φέρεται ότι «εν γνώσει της και με πρόθεση εξαπάτησης, σχεδίασε και συμμετείχε σε ένα σχήμα για να αποσπάσει χρήματα, κεφάλαια, περιουσιακά στοιχεία και ιδιοκτησία που ανήκαν στην Banc of California», σύμφωνα με το FBI.

Μέσω αυτού του σχεδίου, το FBI υποστηρίζει ότι η Μακ Ντόνελ απέσπασε παράνομα περίπου 14,7 εκατ. δολάρια από την τράπεζα, χρήματα στα οποία γνώριζε ότι δεν είχε κανένα δικαίωμα και τα οποία δεν έχει επιστρέψει.

Η Μακ Ντόνελ φέρεται, επίσης, να εξαπάτησε άλλους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς «με παρόμοιο τρόπο» αποσπώντας πάνω από 15 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τις Αρχές.

Περιγράφεται ως ξανθιά γυναίκα, βάρους περίπου 66 κιλών και ύψους 1,70 μ., με μια ουλή στο δεξί της γόνατο.

Η Μακ Ντόνελ είχε προηγουμένως διατελέσει διευθύνουσα σύμβουλος της πλέον ανενεργής Bellum Entertainment LLC, μιας εταιρείας παραγωγής με έδρα το Μπέρμπανκ, η οποία παρήγε εκπομπές όπως I Married a Murderer και It Takes a Killer, σύμφωνα με το KTLA.

Η εταιρεία παραγωγής βρισκόταν προηγουμένως υπό έρευνα από την Επιτροπή Εργασίας της Καλιφόρνιας για φερόμενη μη καταβολή μισθών σε δεκάδες πρώην εργαζομένους της, σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline το 2017.

Στις 12 Δεκεμβρίου 2018 εκδόθηκε ένταλμα ομοσπονδιακής σύλληψης για τη Μακ Ντόνελ από το Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο, Κεντρική Περιφέρεια Καλιφόρνιας, στη Σάντα Άνα, αφού κατηγορήθηκε για τραπεζική απάτη και επιβαρυμένη κλοπή ταυτότητας, σύμφωνα με το FBI.

Οι Αρχές ζητούν από οποιονδήποτε έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τα τοπικά γραφεία του FBI ή με τις πλησιέστερες αμερικανικές πρεσβείες και προξενεία. Ανώνυμες πληροφορίες μπορούν, επίσης, να υποβληθούν μέσω της ιστοσελίδας του FBI.

