Αστυνομικός της NYPD παρενέβη για να σώσει ένα βρέφος που πνιγόταν, στην άκρη αυτοκινητόδρομου κατά τη διάρκεια της πρωινής αιχμής.



Ο Michael Greaney κατευθυνόταν στην εργασία του περίπου στις 8:45 το πρωί της Τετάρτης, όταν παρατήρησε μια μαύρη BMW να κινείται με μεγάλη ταχύτητα στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Σταμάτησε για να ελέγξει την κατάσταση και τότε ο οδηγός ο πατέρας του παιδιού τον ενημέρωσε ότι «το μωρό μου πνίγεται».



Ο Greany έβγαλε αμέσως το μωρό από το αυτοκίνητο και το χτύπησε επανειλημμένα στην πλάτη κρατώντας το στην άκρη του δρόμου. Ο λαιμός του μωρού καθάρισε γρήγορα και άρχισε να αναπνέει ξανά. Λίγο αργότερα βρέθηκε στο σημείο και ένας παιδίατρος που εξέτασε το μωρό και επιβεβαίωσε ότι είναι καλά.

Ο Greany υπηρετεί στην αστυνομία εδώ και 17 χρόνια. «Η άμεση αντίδρασή του δεν έσωσε απλώς μια ζωή, θύμισε σε όλους πώς μοιάζει ο ηρωισμός στους δρόμους αυτής της πόλης», δήλωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ντετέκτιβ, Σκοτ ​​Μάνρο.

