Νέες διαστάσεις λαμβάνει το σκάνδαλο που εμπλέκει τον γενικό διευθυντή του Haberturk, ο οποίος φέρεται να προωθούσε παρουσιάστριες σε σεξουαλικές πράξεις και χρήση ναρκωτικών.



Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, στο επίκεντρο της συζήτησης βρίσκονται πλέον οι πιθανές πολιτικές σκοπιμότητες, καθώς και οι στενές σχέσεις του με την τουρκική κυβέρνηση, οι οποίες τροφοδοτούν έντονη δημόσια αντιπαράθεση.

Τηλεοπτικό δίκτυο SOZCU TV

O Mεχμέτ Ακίφ Έρσοϊ ορίστηκε γενικός διευθυντής του Ηaberturk πριν λίγα χρόνια. O πατέρας του είναι από τους εκδότες του ( ισλαμικού) περιοδικού Σαλάμ και λόγω των πεποιθήσεων του πατέρα του σπούδασε σε ισλαμικά λύκεια του εξωτερικού. Έμαθε Αραβικά. Μετά επέστρεψε στην Τουρκία και ολοκλήρωσε τις σπουδές του σε λύκειο και πανεπιστήμιο.

Πριν από λίγους μήνες έγιναν διάφορες επεμβάσεις στο τηλεοπτικό δίκτυο. Πέρασαν υπό κρατικό έλεγχο πολλά τηλεοπτικά δίκτυα όπως Show TV και Haberturk. O ίδιος παρέμεινε στη θέση του γενικού διευθυντή. Πριν λίγες ημέρες οι δυο παρουσιάστριες του τηλεοπτικού δικτύου Ελά Ρουμεγσιά Τζεμπετζί και η Μελτέμ Ατζέτ συνελήφθησαν με τις κατηγορίες χρήσης ναρκωτικών.

Ο Μεχμέτ Ακίφ Έρσοϊ ο οποίος έκανε διαδηλώσεις για τη Γάζα, και έκανε διαλέξεις για τη Γάζα τώρα πια είναι στη φυλακή. Κατηγορείται για υποβοήθηση χρήσης ναρκωτικών, από την προώθηση γυναικών του περιβάλλοντος για σεξουαλικές πράξεις του με στόχο το οικονομικό όφελος.

