Η Ουκρανία αναμένεται να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση με διαδικασίες fast track έως την 1η Ιανουαρίου 2027, σύμφωνα με ειρηνευτική πρόταση που βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση στο πλαίσιο των συνομιλιών με αμερικανική μεσολάβηση για τον τερματισμό της σύγκρουσης Ρωσίας – Ουκρανίας. Τα στοιχεία αυτά δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή από τους Financial Times.

Η προθεσμία για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ περιλαμβάνεται στο πιο πρόσφατο προσχέδιο της ειρηνευτικής πρότασης, το οποίο συζητούν Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι, με τη στήριξη των Βρυξελλών. Σύμφωνα με την εφημερίδα, οι πληροφορίες προέρχονται από πρόσωπα που έχουν γνώση του περιεχομένου του εγγράφου.

Αυτό το σύντομο χρονοδιάγραμμα θα ανέτρεπε την «αξιοκρατική» προσέγγιση του μπλοκ για την εισδοχή νέων μελών και θα ανάγκαζε τις Βρυξέλλες να επανεξετάσουν ολόκληρη τη διαδικασία, πρόσθεσαν οι πηγές. Σημειώνεται πως το Κίεβο δεν έχει ακόμη ολοκληρώσει επίσημα ούτε ένα από τα 36 στάδια ένταξης της ΕΕ, όπως μεταδίδουν οι Financial Times.

Αξιωματούχοι που υποστηρίζουν την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ δήλωσαν ότι η συμπερίληψή της ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας θα καθιστούσε την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ τετελεσμένο γεγονός, καθώς οι Βρυξέλλες θα ένιωθαν ότι δεν θα μπορούσαν να «εκτροχιάσουν» την ειρηνευτική διαδικασία εκφράζοντας την άρνησή τους στο σύντομο χρονοδιάγραμμα.

Η υποστήριξη των ΗΠΑ θα σήμαινε επίσης ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσε να απαιτήσει από τον Βίκτορ Όρμπαν της Ουγγαρίας, ο οποίος μέχρι στιγμής έχει καθυστερήσει την ενταξιακή διαδικασία της Ουκρανίας, να άρει το βέτο του και να επιτρέψει στο Κίεβο να προχωρήσει στη διαδικασία πολιτικής έγκρισης.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Κίεβο την Πέμπτη ότι αυτός και η ομάδα διαπραγματευτών του «διαμόρφωσαν την προσέγγισή μας σε ορισμένα σημεία σύμφωνα με το γεγονός ότι η Ουκρανία θα είναι στο μέλλον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

«Το ζήτημα της μελλοντικής ένταξης της Ουκρανίας στην ΕΕ», είπε ο Ζελένσκι, «εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τους Ευρωπαίους — και μάλιστα και από τους Αμερικανούς».

«Επειδή, αν συμφωνήσουμε σε μια συμφωνία που θα καθορίζει πότε η Ουκρανία θα γίνει μέλος της ΕΕ, οι Αμερικανοί, ως μέρος αυτής της συμφωνίας, θα κάνουν τα πάντα ώστε η ευρωπαϊκή μας πορεία να μην μπορεί να εμποδιστεί από άλλους στην Ευρώπη στους οποίους έχουν επιρροή», είπε ο ίδιος και πρόσθεσε:

«Επομένως, οι Ευρωπαίοι είναι πραγματικά απαραίτητοι στις συνομιλίες και είναι καλό που συμμετέχουν».

Η Ουκρανία υπέβαλε αίτηση ένταξης στην ΕΕ λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022 και της χορηγήθηκε το καθεστώς της επίσημης υποψήφιας χώρας τέσσερις μήνες αργότερα.

Η επίτροπος Διεύρυνσης της ΕΕ, Μάρτα Κος, δήλωσε στους Financial Times τον περασμένο μήνα ότι τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούσαν να τεθούν σε «επιτήρηση» για μερικά χρόνια και να αποκλειστούν από το μπλοκ σε περίπτωση δημοκρατικής οπισθοδρόμησης, βάσει μιας πρότασης που αποσκοπεί στην άμβλυνση των ανησυχιών σχετικά με τον αντίκτυπο των νεοεισερχόμενων χωρών.

Η συμπερίληψη σε ένα σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας της πορείας της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ έως το 2027 αναφέρθηκε για πρώτη φορά από την ουκρανική εφημερίδα Mirror of the Week την Πέμπτη.

Ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη ότι πίστευε ότι οι ΗΠΑ ήταν «πολύ κοντά σε μια συμφωνία με τη Ρωσία. Νόμιζα ότι ήμασταν πολύ κοντά σε μια συμφωνία με την Ουκρανία».

Ο ίδιος δήλωσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι θα παραστούν σε μια συνάντηση το Σαββατοκύριακο, την οποία θα φιλοξενήσει η Γερμανία, στην οποία Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι θα επεξεργαστούν ορισμένα από τα πιο ακανθώδη σημεία των ειρηνευτικών προτάσεων που έχουν εγκριθεί μεταξύ των πλευρών.

Ο Τραμπ — ο οποίος είχε ορκιστεί κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας να φέρει ειρήνη στην Ουκρανία και να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας σε 24 ώρες — δήλωσε την Πέμπτη, σχεδόν ένα χρόνο μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, ότι η συμφωνία είχε γίνει «λίγο περίπλοκη».

Η Ρωσία δεν έχει δηλώσει ότι θα αποδεχτεί οποιοδήποτε σχέδιο που αποκλίνει από τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις της για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Γιούρι Ουσάκοφ, σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία δεν έχει ακόμη δει τα τελευταία προσχέδια του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου που έχουν γίνει με τη συμβολή της Ουκρανίας και των Ευρωπαίων συμμάχων της.

«Όταν το δούμε, έχω την αίσθηση ότι δεν θα μας αρέσει πολύ», δήλωσε ο Ουσακόφ στους δημοσιογράφους.

Ο Ουσακόφ απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς ότι η περιοχή Ντονμπάς στην πρώτη γραμμή θα μπορούσε να γίνει «ελεύθερη οικονομική ζώνη», μια ιδέα που προωθείται από την κυβέρνηση Τραμπ, εάν η Ουκρανία αποσύρει τα στρατεύματά της από την περιοχή που ελέγχει εκεί.



