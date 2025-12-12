Επίθεση σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας πραγματοποίησε ο ουκρανικός στρατός, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ουκρανίας, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν το διυλιστήριο πετρελαίου Slavneft-YANOS στην περιοχή Γιάροσλαβλ, που απέχει περίπου 700 χλμ. από τα σύνορα της Ουκρανίας και συγκαταλέγεται στα πέντε μεγαλύτερα της Ρωσίας, με παραγωγική δυναμικότητα 15 εκατομμυρίων τόνων πετρελαίου ετησίως.

Το διυλιστήριο που παράγει βενζίνη αυτοκινήτων, ντίζελ, κηροζίνη αεροσκαφών, καύσιμο αεριωθούμενων, βαρύ μαζούτ και άλλα προϊόντα πετρελαίου, θεωρείται στρατηγικής σημασίας εγκατάσταση για το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας και ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.

💥 USF strike the largest oil refinery in northern russia



On the night of 12 December, operators of the 1st Separate USF Center (@14reg_army ) successfully hit a strategic enemy facility — the Yaroslavl Oil Refinery.



Slavneft–YANOS, with a design capacity of 15 million tonnes… pic.twitter.com/M6H1RdTNWz — 🇺🇦 Unmanned Systems Forces (@usf_army) December 12, 2025

«Εκρήξεις και μεγάλη πυρκαγιά σημειώθηκαν στην περιοχή του στόχου. Η έκταση της ζημιάς προσδιορίζεται», ανέφερε το Γενικό Επιτελείο Στρατού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι επλήγησαν επίσης μία αποθήκη πυρομαχικών του ρωσικού στρατού κοντά στο χωριό Αβντιίβκα, καθώς και θέσεις των ρωσικών δυνάμεων στις περιοχές Μυρνοχράντ και Ροντίνσκε.

