Επίθεση σε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια της Ρωσίας πραγματοποίησε ο ουκρανικός στρατός, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ουκρανίας, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή.
Συγκεκριμένα, οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν το διυλιστήριο πετρελαίου Slavneft-YANOS στην περιοχή Γιάροσλαβλ, που απέχει περίπου 700 χλμ. από τα σύνορα της Ουκρανίας και συγκαταλέγεται στα πέντε μεγαλύτερα της Ρωσίας, με παραγωγική δυναμικότητα 15 εκατομμυρίων τόνων πετρελαίου ετησίως.
Το διυλιστήριο που παράγει βενζίνη αυτοκινήτων, ντίζελ, κηροζίνη αεροσκαφών, καύσιμο αεριωθούμενων, βαρύ μαζούτ και άλλα προϊόντα πετρελαίου, θεωρείται στρατηγικής σημασίας εγκατάσταση για το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας και ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας.
«Εκρήξεις και μεγάλη πυρκαγιά σημειώθηκαν στην περιοχή του στόχου. Η έκταση της ζημιάς προσδιορίζεται», ανέφερε το Γενικό Επιτελείο Στρατού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι επλήγησαν επίσης μία αποθήκη πυρομαχικών του ρωσικού στρατού κοντά στο χωριό Αβντιίβκα, καθώς και θέσεις των ρωσικών δυνάμεων στις περιοχές Μυρνοχράντ και Ροντίνσκε.