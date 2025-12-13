Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας το τελευταίο 24ωρο, ανάμεσά τους και τρία παιδιά, μετά τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με τοπικές αρχές.

Την ανακοίνωση έκανε η τοπική υπηρεσία Πολιτικής Άμυνας.

Οι βροχές που συνοδεύουν την καταιγίδα «Μπάιρον» σαρώνουν από την Τετάρτη τις σκηνές και τα αυτοσχέδια καταλύματα των Παλαιστινίων, που σχεδόν όλοι τους έχουν εκτοπιστεί έπειτα από δύο χρόνια πολέμου.

Οι υπηρεσίες διάσωσης κινητοποιήθηκαν αφού κατέρρευσαν 13 σπίτια λόγω της βροχής και των σφοδρών ανέμων, ανέφερε η Πολιτική Άμυνα, η οποία υπάγεται στη Χαμάς. Ο εκπρόσωπός της, ο Μαχμούντ Μπασάλ, είπε ότι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε ένα σπίτι στο Μπιρ αλ Νάτζα (βόρεια) και άλλοι πέντε από κατάρρευση τοίχων, σε διαφορετικά συμβάντα.

Γάζα: Τρία παιδιά πέθαναν λόγω έκθεσης στο κρύο

Δύο πτώματα βρέθηκαν στα ερείπια ενός σπιτιού στη συνοικία Σεΐχ Ραντουάν, στην Πόλη της Γάζας, ενώ τρία παιδιά πέθαναν λόγω έκθεσης στο κρύο. Το νοσοκομείο Αλ Σίφα επιβεβαίωσε τον θάνατο του 9χρονου Χαντίλ Αλ Μάσρι και ενός βρέφους μερικών μηνών, του Ταΐμ αλ Χαουάτζα. Στον καταυλισμό Αλ Μαουάσι του Χαν Γιουνές πέθανε το βρέφος Ραχάτ Αμπού Τζαζάρ, οκτώ μηνών.

Στη Νουσεϊράτ, στο κέντρο του θύλακα, Παλαιστίνιοι προσπαθούσαν χθες να απομακρύνουν τα νερά γύρω από τις σκηνές τους με πλαστικές λεκάνες και φτυάρια, εν μέσω των ερειπίων που άφησε πίσω του ο πόλεμος μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς. Παιδιά, ορισμένα ξυπόλυτα, τσαλαβουτούσαν στις λάσπες, ενώ η βροχή συνεχιζόταν.

«Κοιμήθηκαν σε βρεγμένα σκεπάσματα (…) Δεν έχουμε στεγνά ρούχα για να αλλάξουμε», είπε η Ουμ Μουχάμαντ Τζούντα.

«Κοιμόμαστε έξι άνθρωποι στο ίδιο στρώμα και σκεπαζόμαστε με τα ρούχα μας γιατί δεν έχουμε κουβέρτες, είπε ο Σαΐφ Αϊμάν, 17 χρονών, η σκηνή του οποίου πλημμύρισε.

Σύμφωνα με τον Τζόναθαν Κρίκεξ, τον εκπρόσωπο της Unicef, η θερμοκρασία τη νύχτα πέφτει γύρω στους 8-9 βαθμούς. «Η βροχή είναι έντονη και οι οικογένειες ζουν σε αυτοσχέδιες σκηνές που τις δέρνει ο αέρας, ίσα που προστατεύονται από ένα πλαστικό», εξήγησε. Οι συνθήκες υγιεινής είναι «φρικτές», πρόσθεσε, εκφράζοντας φόβους για εξάπλωση ασθενειών.

