Τη λίστα με τις 100 πιο ισχυρές γυναίκες του κόσμου για το 2025 έδωσε στη δημοσιότητα το περιοδικό Forbes, κατατάσσοντας στην πρώτη θέση την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ενώ για πρώτη φορά περιλαμβάνεται στη λίστα η Κιμ Καρντάσιαν.

Σύμφωνα με το Forbes, η φετινή κατάταξη αποτυπώνει την επιρροή γυναικών που δραστηριοποιούνται σε καίριους τομείς, όπως η πολιτική, η οικονομία, η τεχνολογία, ο πολιτισμός και τα μέσα ενημέρωσης, και οι οποίες διαμορφώνουν το παγκόσμιο τοπίο εξουσίας.

Στη φετινή κατάταξη περιλαμβάνονται και πάλι δύο εμβληματικές προσωπικότητες από τη Νιγηρία: Η γενική διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα, και η ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της EbonyLife Media, Μο Αμπούντου. Οι δύο γυναίκες συνυπάρχουν στη λίστα με ηγετικές μορφές της διεθνούς σκηνής, όπως η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, που καταλαμβάνει την πρώτη θέση.

Στη λίστα φιγουράρουν επίσης η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρντ, η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, καθώς και η πρόεδρος της Ναμίμπια, Νετούμπο Νάντι-Ννταϊτβά. Για πρώτη φορά περιλαμβάνεται και η Κιμ Καρντάσιαν, συνιδρύτρια της Skims και επιχειρηματίας στον χώρο της μόδας, η οποία διαθέτει περισσότερους από 350 εκατομμύρια ακολούθους στα κοινωνικά δίκτυα. Το 2025, η εταιρεία της έφτασε αποτίμηση 5 δισ. δολαρίων, ενώ η συνεργασία με τη Nike για τη σειρά NikeSkims ενίσχυσε περαιτέρω τη διεθνή της παρουσία.

Στη λίστα βρίσκεται και η Τέιλορ Σουίφτ, η οποία έγινε δισεκατομμυριούχος τον Οκτώβριο του 2023, αποτελώντας την πρώτη μουσικό που εισήλθε στη σχετική κατάταξη αποκλειστικά χάρη στα έσοδα από τη μουσική και τις ζωντανές εμφανίσεις της.

Πώς καταρτίστηκε η κατάταξη του Forbes

Το Forbes εξηγεί ότι η επιλογή των γυναικών βασίστηκε σε τέσσερις βασικούς άξονες: την οικονομική ισχύ, τη δημόσια παρουσία στα μέσα ενημέρωσης, τον κοινωνικό και θεσμικό αντίκτυπο και το εύρος επιρροής. Η αξιολόγηση κάλυψε έξι βασικούς τομείς, μεταξύ των οποίων οι επιχειρήσεις, η τεχνολογία, τα χρηματοοικονομικά, τα μέσα και ο πολιτισμός, η πολιτική και η φιλανθρωπία.

Οι 100 γυναίκες της λίστας διαχειρίζονται συνολικά περισσότερα από 4,9 τρισ. δολάρια σε έσοδα, απασχολούν πάνω από 9,3 εκατομμύρια εργαζόμενους και ασκούν επιρροή σε χώρες που αντιπροσωπεύουν πάνω από το μισό του παγκόσμιου ΑΕΠ. Όπως σημειώνει το Forbes, πρόκειται για γυναίκες που ξεχωρίζουν για την ανθεκτικότητά τους σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών και οικονομικών αναταράξεων.

Οι πέντε Αφρικανές στη λίστα των 100

Πέντε γυναίκες από την Αφρική περιλαμβάνονται στη φετινή κατάταξη. Ανάμεσά τους είναι η διευθύνουσα σύμβουλος του FirstRand Group, Μέρι Βιλακάζι, η οποία ανέλαβε τη διοίκηση ενός από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς ομίλους της ηπείρου το 2024. Στη λίστα βρίσκεται επίσης η πρόεδρος της Ναμίμπια, Νετούμπο Νάντι-Ννταϊτβά, η πρώτη γυναίκα αρχηγός κράτους της χώρας, καθώς και η διευθύνουσα σύμβουλος της Bidvest, Μπούμι Μαντίσα, επικεφαλής ενός ομίλου με περίπου 130.000 εργαζομένους.

Η Νγκόζι Οκόντζο-Ιουεάλα καταλαμβάνει ξεχωριστή θέση, ως η πρώτη γυναίκα και η πρώτη Αφρικανή που ανέλαβε τη γενική διεύθυνση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, ενώ η Μο Αμπούντου αναγνωρίζεται ως μία από τις ισχυρότερες γυναίκες στα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης, έχοντας συνάψει ιστορικές συνεργασίες με εταιρείες όπως το Netflix, η Sony Pictures Television και το AMC Networks.

Η κορυφαία δεκάδα της παγκόσμιας λίστας

Στην κορυφή της κατάταξης του Forbes για το 2025 βρίσκονται η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ και η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι. Στις υψηλότερες θέσεις της λίστας περιλαμβάνονται επίσης η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι, η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, καθώς και κορυφαία στελέχη της παγκόσμιας επιχειρηματικής σκηνής, όπως η διευθύνουσα σύμβουλος της General Motors Μέρι Μπάρα, η διευθύνουσα σύμβουλος και πρόεδρος της Citi Τζέιν Φρέιζερ, η πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Fidelity Investments Άμπιγκεϊλ Τζόνσον και η διευθύνουσα σύμβουλος της AMD Λίζα Σου.

Το Forbes υπογραμμίζει ότι η ισχύς στη σημερινή εποχή δεν περιορίζεται σε έναν τίτλο ή έναν κλάδο, αλλά εκφράζεται μέσα από την ικανότητα διαμόρφωσης πολιτικών, αγορών, τεχνολογικών εξελίξεων και πολιτιστικών τάσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.

