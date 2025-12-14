Στα 7,17 δισ. δολάρια ανήλθαν οι φιλανθρωπικές δωρεές της ΜακΚένζι Σκοτ για το 2025, ποσό που διανεμήθηκε σε περίπου 225 οργανισμούς, σύμφωνα με ανάρτηση της ίδιας σε προσωπικό της ιστολόγιο.

Όπως σημείωσε, το συνολικό ποσό είναι αυτό που «συνήθως γίνεται είδηση», ωστόσο — κατά την ίδια — αποτελεί «ένα απειροελάχιστο μέρος των καθημερινών εκφράσεων φροντίδας που προσφέρονται στις κοινότητες».

Με τις φετινές δωρεές, το συνολικό ποσό που έχει προσφέρει η Σκοτ σε φιλανθρωπικούς σκοπούς από το 2019 ανέρχεται πλέον σε 26,3 δισ. δολάρια, σύμφωνα με τις δημόσιες ανακοινώσεις της.

Στους κορυφαίους δωρητές παγκοσμίως

Με βάση στοιχεία του Forbes, η ΜακΚένζι Σκοτ κατατάσσεται πλέον πίσω μόνο από τον Γουόρεν Μπάφετ και τον Μπιλ Γκέιτς σε ό,τι αφορά τη συνολική φιλανθρωπική προσφορά ζωής. Το Forbes εξακολουθεί να εκτιμά την καθαρή περιουσία της στα 29,9 δισ. δολάρια.

Η Σκοτ έγινε μία από τις πλουσιότερες γυναίκες στον κόσμο μετά το διαζύγιό της, το 2019, από τον ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος.

Την ίδια χρονιά υπέγραψε και τη δέσμευση Giving Pledge, δεσμευόμενη να διαθέσει το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας της σε φιλανθρωπικούς σκοπούς εν ζωή.

Πού κατευθύνθηκαν οι δωρεές

Οι δωρεές του 2025 κατευθύνθηκαν σε ένα ευρύ φάσμα μη κερδοσκοπικών οργανισμών, μεταξύ των οποίων ιστορικά μαύρα πανεπιστήμια και κολέγια (HBCUs), καθώς και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της φτώχειας, της κοινωνικής ανισότητας και της κλιματικής αλλαγής.

Σε παλαιότερη ανάρτησή της, η Σκοτ είχε εξηγήσει ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε κοινότητες με υψηλή επισιτιστική ανασφάλεια, έντονες φυλετικές ανισότητες, υψηλά ποσοστά φτώχειας και περιορισμένη πρόσβαση σε φιλανθρωπικά κεφάλαια.

«Η φιλανθρωπία δεν είναι μόνο τα μεγάλα ποσά»

Στο πρόσφατο κείμενό της, η Σκοτ επιχείρησε να βάλει τη δική της προσφορά σε ευρύτερο πλαίσιο, επικαλούμενη στοιχεία της Giving USA, σύμφωνα με τα οποία οι Αμερικανοί δώρισαν πάνω από 590 δισ. δολάρια το 2024.

Όπως τόνισε, μεγάλο μέρος της φιλανθρωπίας πραγματοποιείται σε μικρή κλίμακα, συχνά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Αναφέρθηκε μάλιστα σε προσωπικές εμπειρίες γενναιοδωρίας που είχε δεχθεί πριν αποκτήσει μεγάλη περιουσία — από έναν οδοντίατρο που της προσέφερε δωρεάν θεραπεία στα φοιτητικά της χρόνια, έως μια συμφοιτήτριά της στο Πρίνστον που της δάνεισε χρήματα για να μη διακόψει τις σπουδές της.

Δωρεές χωρίς όρους

Ένα στοιχείο που ξεχωρίζει τη φιλανθρωπία της ΜακΚένζι Σκοτ είναι ότι οι δωρεές της δίνονται χωρίς όρους, επιτρέποντας στους οργανισμούς να αξιοποιήσουν τα χρήματα όπως εκείνοι κρίνουν σκόπιμο.

Όπως έχει γράψει η ίδια, στόχος της είναι να «απομακρύνει τη δική της προνομιούχα φωνή από το προσκήνιο» και να αφήσει χώρο σε εκείνους που «αγωνίζονται καθημερινά απέναντι στις ανισότητες».

«Οι άνθρωποι που δημιουργούν την αλλαγή αξίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο των ιστοριών», έχει τονίσει, «ακόμη — και ίσως ιδιαίτερα — όταν το έργο τους χρηματοδοτείται από μεγάλο πλούτο».

naftemporiki.gr