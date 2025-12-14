Η Γερμανία σχεδιάζει να στείλει στρατιώτες για την ενίσχυση των ανατολικών συνόρων της Πολωνίας με τη Λευκορωσία και τη Ρωσία, όπως μετέδωσαν αρκετά μέσα ενημέρωσης.

Συγκεκριμένα, το σχέδιο προβλέπει ότι μερικές δεκάδες Γερμανοί στρατιώτες θα μεταβούν στην Πολωνία τον Απρίλιο του 2026, προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα East Shield, η οποία αρχικά προβλέπεται να διαρκέσει έως το τέλος του 2027, ανέφερε η Deutsche Welle, επικαλούμενη το υπουργείο Άμυνας του Βερολίνου.

Οι Γερμανοί στρατιώτες θα επικεντρωθούν σε έργα μηχανικού, σύμφωνα με εκπρόσωπο του υπουργείου που παρατίθεται στο ρεπορτάζ.

Ο Γερμανός αξιωματούχος πρόσθεσε ότι αντικείμενο της αποστολής θα είναι η κατασκευή οχυρωματικών θέσεων, η διάνοιξη χαρακωμάτων, η τοποθέτηση συρματοπλέγματος και η δημιουργία αντιαρματικών εμποδίων.

Το East Shield είναι ένα πρόγραμμα ύψους 2,3 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκε πέρυσι από τη Βαρσοβία, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της.

skai.gr