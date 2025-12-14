Ένα άτομο που συνδέεται με την επίθεση με πυροβολισμούς στο Πανεπιστήμιο Brown στις ΗΠΑ, κατά την οποία σκοτώθηκαν δύο φοιτητές, βρίσκεται υπό κράτηση, ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης Πρόβιντενς.

Όπως δήλωσε στο CNN νωρίς το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα), έχει συλληφθεί ένα «πρόσωπο ενδιαφέροντος», χωρίς ωστόσο να δοθούν περαιτέρω λεπτομέρειες για την ταυτότητά του ή τον ακριβή ρόλο του στην επίθεση.

Για την ώρα δεν διευκρινίζεται αν ο συλληφθείς είναι ο αυτουργός με τις αρχές να μην δίνουν και άλλο στοιχείο για την ταυτότητα του.

Ο δήμαρχος της Πρόβιντενς, Μπρετ Σμάιλι, δήλωσε ότι «δυστυχώς, αυτή είναι μια ημέρα που η πόλη και η πολιτεία του Ρόουντ Άιλαντ προσεύχονταν να μη ζήσουν ποτέ», αναφερόμενος στο νέο περιστατικό ένοπλης βίας που συγκλονίζει την τοπική κοινωνία.

🚨 HEARTBREAKING



A Brown University student texted his mother during today’s active shooter lockdown:



“Mom, there’s a live shooting on campus. I’m going to run. I love you.”



He’s now barricaded in a supply closet with a dozen others. Lights off. Silent. One student having a… pic.twitter.com/k5OeuOSpzQ December 13, 2025

Στο μεταξύ, όλοι οι άνθρωποι που σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν ήταν φοιτητές, δήλωσε η πρόεδρος του ιδρύματος, Κριστίνα Πάξον σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα προς την κοινότητα, χαρακτηρίζοντας την ημέρα «απίστευτα τραγική». «Η αστυνομία της Πρόβιντενς έχει συμβουλεύσει το πανεπιστήμιο να παραμείνει κλειστό. Πρόκειται για σημείο στο οποίο βρίσκονται σε εξέλιξη οι αστυνομικές έρευνες και προτεραιότητα έχει η ασφάλεια όλων».

Η Πάξον έδωσε επίσης ενημέρωση για τους τραυματίες. Ένας έχει λάβει θεραπεία και έχει εξέλθει από το νοσοκομείο. Όσον αφορά τους φοιτητές που παραμένουν στο νοσοκομείο, έξι βρίσκονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση, ένας σε κρίσιμη κατάσταση και ένας σε σταθερή κατάσταση. Όλες οι εξετάσεις που επρόκειτο να πραγματοποιηθούν την Κυριακή θα αναβληθούν, σύμφωνα με το μήνυμα. «Θέλω να ευχαριστήσω κάθε μέλος της κοινότητάς μας για κάθε καλοσύνη, κάθε στήριξη και κάθε χειρονομία υποστήριξης που ξέρω ότι θα λάβουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες, καθώς θα συνεργαστούμε ως κοινότητα για να στηρίξουμε ο ένας τον άλλον», πρόσθεσε η Πάξον.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο υποδιευθυντής της αστυνομίας Τιμ Ο’ Χάρα ανέφερε, βάσει του υλικού από τις κάμερες, ότι ο δράστης περιγράφεται ως «ένας άνδρας ντυμένος στα μαύρα και γύρω στην ηλικία των 30», διευκρινίζοντας ότι τα κίνητρά του παραμένουν αδιευκρίνιστα.

BREAKING: Footage released of Brown University shooting suspect. He's still at large. If you know who he is, call 911 pic.twitter.com/rGwZzBmuQl December 14, 2025

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση του πανεπιστημίου, ο ένοπλος άρχισε να πυροβολεί κοντά στο κτήριο «Barus & Holley», όπου εκείνη την ώρα διεξάγονταν εξετάσεις. Άμεσα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα προς φοιτητές και προσωπικό, με σαφείς οδηγίες: «Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας». Το πανεπιστήμιο Μπράουν αριθμεί περίπου 11.000 φοιτητές.

A manhunt is under way for a suspected gunman who opened fire on the campus of Brown University in Providence, Rhode Island, killing two students.



Sky's @marthakelner reports. Latest 🔗 https://t.co/PwtM9CI7X1 pic.twitter.com/gzyg8IHzGY — Sky News (@SkyNews) December 14, 2025

Για την ένοπλη επίθεση ενημερώθηκε και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε σε δημοσιογράφους: «Είναι τρομερό», προσθέτοντας ότι «το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά».

Συγκλονιστικά βίντεο: Οι στιγμές τρόμου στο πανεπιστήμιο Brown μετά τους πυροβολισμούς

Στιγμές απόλυτου τρόμου κατέγραψε, στο μεταξύ, βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, δείχνοντας φοιτητές του Πανεπιστημίου Brown να έχουν καταφύγει σε βιβλιοθήκη του ιδρύματος, την ώρα που ακούγονταν δυνατοί κρότοι από πυροβολισμούς στον χώρο του πανεπιστημίου.

Brown University shooting



When police bust through the door as Students are hiding behind desks and cabinets.

You can tell by their faces they thought it was the shooter trying to get in..🙏🏼 glad they are safe https://t.co/4xSo2bmLVc pic.twitter.com/Hd1Yga0ye8 — Roughneck (@Roughneck4795) December 14, 2025

Στο βίντεο διακρίνονται περισσότεροι από δώδεκα έντρομοι και δακρυσμένοι φοιτητές, σκυμμένοι στο πάτωμα μπροστά από ράφια βιβλίων, ενώ τουλάχιστον επτά δυνατοί κρότοι ακούγονται καθαρά. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, κατά τη διάρκεια μαζικής ένοπλης επίθεσης που είχε ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και οκτώ να τραυματιστούν σοβαρά.

Δεν έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς προκάλεσε τους συγκεκριμένους θορύβους που ακούγονται στο βίντεο. Λίγο μετά τον τελευταίο κρότο, ωστόσο, δεκάδες αστυνομικοί, ντυμένοι με εξοπλισμό SWAT και κρατώντας όπλα, εισέβαλαν στη βιβλιοθήκη, διατάσσοντας τους φοιτητές να σηκώσουν τα χέρια τους.

«Είναι προφανές ότι συμβαίνει κάτι σοβαρό, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε… απλώς ακούστε τις εντολές μας και θα σας βγάλουμε από εδώ», ακούγεται να λέει ένας από τους αστυνομικούς στο βίντεο.



Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους φοιτητές να πάρουν γρήγορα τα προσωπικά τους αντικείμενα, προτού συνοδευτούν εκτός του κτιρίου για λόγους ασφαλείας. Στα τελευταία πλάνα, οι φοιτητές φαίνονται να τρέχουν πανικόβλητοι για να αρπάξουν τις τσάντες τους, λίγο πριν ολοκληρωθεί η καταγραφή.



Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να καταγράφουν τον υψηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών από πυροβολισμούς σε σύγκριση με άλλες οικονομικά ανεπτυγμένες χώρες. Με τα όπλα σε κυκλοφορία να υπερβαίνουν αριθμητικά τον πληθυσμό, οι ένοπλες επιθέσεις αποτελούν χρόνιο φαινόμενο, ενώ οι προσπάθειες περιορισμού της οπλοκατοχής συναντούν έντονες αντιδράσεις. Το δικαίωμα κατοχής όπλων κατοχυρώνεται από τη δεύτερη τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος.



Σύμφωνα με στοιχεία της μη κυβερνητικής οργάνωσης Gun Violence Archive, το 2024 περισσότεροι από 16.000 άνθρωποι σκοτώθηκαν από πυροβόλα όπλα στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να συνυπολογίζονται οι αυτοκτονίες.

