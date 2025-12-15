Στα χέρια των αμερικανικών αρχών βρίσκεται ο ύποπτος για τη δολοφονική επίθεση στο πανεπιστήμιο του Μπράουν, κατά την οποία δύο φοιτητές σκοτώθηκαν και εννέα τραυματίστηκαν. Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για τον 24χρονο Μπέντζαμιν Έρικσον από το Γουισκόνσιν, ο οποίος συνελήφθη τα ξημερώματα της Κυριακής σε ξενοδοχείο στο Κόβεντρι του Ρόουντ Άιλαντ, ενώ η αστυνομία διευκρίνισε ότι δεν αναζητείται άλλος ύποπτος.
Ταυτοποίηση και σύλληψη του υπόπτου
Πολλαπλές πηγές επιβεβαίωσαν στο CNN ότι ο 24χρονος Μπέντζαμιν Έρικσον έχει ταυτοποιηθεί ως το πρόσωπο ενδιαφέροντος που κρατείται για την επίθεση στο πανεπιστήμιο του Μπράουν. Το FBI πραγματοποίησε έρευνα σε σπίτι στο Γουισκόνσιν που ανήκει στην οικογένειά του, ενώ η σύλληψή του έγινε νωρίς το πρωί της Κυριακής στο ξενοδοχείο Hampton Inn στο Κόβεντρι, παρουσία συνεργείου του CNN. Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στις έρευνες, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον ύποπτο μετά από γεωεντοπισμό του κινητού του τηλεφώνου από την ειδική ομάδα Cellular Analysis Survey Team του FBI.
Οι αρχές αναφέρουν ότι ο Έρικσον ταξίδεψε από το Γουισκόνσιν στο Ρόουντ Άιλαντ με σκοπό να πραγματοποιήσει την ένοπλη επίθεση. Κατά την έφοδο στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, οι αστυνομικοί τον ρώτησαν πού βρισκόταν τις προηγούμενες ώρες και εκείνος απάντησε ότι δεν είχε φύγει από το ξενοδοχείο. Στο δωμάτιο εντοπίστηκαν δύο όπλα, ένα περίστροφο και ένα μικρό πιστόλι Glock με προσαρμοσμένη διόπτρα laser.
Αντιδράσεις και ενεργοποίηση των αρχών
Ο δήμαρχος Σμάιλι δήλωσε ότι η εντολή παραμονής στα σπίτια είχε αρθεί την Κυριακή, ενώ νωρίτερα οι αρχές είχαν δώσει στη δημοσιότητα εικόνες του υπόπτου από κάμερες ασφαλείας. Ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ανέφερε σε ανάρτησή του ότι ο ύποπτος εντοπίστηκε βάσει στοιχείων της Αστυνομίας του Πρόβιντενς και συνελήφθη από ομοσπονδιακούς και τοπικούς αξιωματούχους. Ο αρχηγός της Αστυνομίας του Πρόβιντενς, Όσκαρ Πέρες, επιβεβαίωσε ότι οι αρχές δεν αναζητούν άλλο άτομο και συνεργάζονται με τις εισαγγελικές αρχές για τη συγκέντρωση αποδεικτικού υλικού.
Στην πόλη έσπευσαν εκατοντάδες αστυνομικοί και ομοσπονδιακοί πράκτορες για τον εντοπισμό του δράστη, ενώ την Κυριακή το βράδυ προγραμματίστηκε αγρυπνία στη μνήμη των θυμάτων.
Η επίθεση στο Brown University
Η ένοπλη επίθεση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, λίγο μετά τις 16:00 τοπική ώρα, μέσα σε αίθουσα του Holley Engineering Building, στο ανατολικό τμήμα της πανεπιστημιούπολης του Brown, στην πόλη Πρόβιντενς. Δύο φοιτητές έχασαν τη ζωή τους, ενώ άλλοι εννέα τραυματίστηκαν. Ο δήμαρχος του Πρόβιντενς, Μπρετ Σμάιλι, δήλωσε ότι επτά από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση, ένας βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και ένας ακόμη έχει λάβει εξιτήριο.
Η πρόεδρος του πανεπιστημίου, Κριστίνα Πάξον, τόνισε ότι όλα τα θύματα είναι φοιτητές, ενώ σε ανακοίνωση την Κυριακή πρόσθεσε ότι τμήματα της πανεπιστημιούπολης παραμένουν αποκλεισμένα όσο συνεχίζονται οι έρευνες. Περίπου 2.000 φοιτητές μεταφέρθηκαν σε ασφαλείς χώρους στη διάρκεια της νύχτας, ενώ η ίδια εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της προς όσους άνοιξαν τα σπίτια τους για να φιλοξενήσουν φοιτητές. Οι οικογένειες των δύο θυμάτων στηρίζονται από το πανεπιστήμιο, με την Πάξον να σημειώνει ότι «δεν υπάρχουν αρκετά λόγια παρηγοριάς για οικογένειες που χάνουν ένα παιδί».
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση του πανεπιστημίου, ο ένοπλος άρχισε να πυροβολεί κοντά στο κτήριο «Barus & Holley», όπου εκείνη την ώρα διεξάγονταν εξετάσεις. Άμεσα εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα προς φοιτητές και προσωπικό, με σαφείς οδηγίες: «Κλείστε τις πόρτες, θέστε τα κινητά σας τηλέφωνα στη σίγαση και παραμείνετε κρυμμένοι μέχρι νεωτέρας». Το πανεπιστήμιο Μπράουν αριθμεί περίπου 11.000 φοιτητές.
Για την ένοπλη επίθεση ενημερώθηκε και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε σε δημοσιογράφους: «Είναι τρομερό», προσθέτοντας ότι «το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά».
Συγκλονιστικά βίντεο: Οι στιγμές τρόμου στο πανεπιστήμιο Brown μετά τους πυροβολισμούς
Στιγμές απόλυτου τρόμου κατέγραψε, στο μεταξύ, βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, δείχνοντας φοιτητές του Πανεπιστημίου Brown να έχουν καταφύγει σε βιβλιοθήκη του ιδρύματος, την ώρα που ακούγονταν δυνατοί κρότοι από πυροβολισμούς στον χώρο του πανεπιστημίου.
Στο βίντεο διακρίνονται περισσότεροι από δώδεκα έντρομοι και δακρυσμένοι φοιτητές, σκυμμένοι στο πάτωμα μπροστά από ράφια βιβλίων, ενώ τουλάχιστον επτά δυνατοί κρότοι ακούγονται καθαρά. Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο, κατά τη διάρκεια μαζικής ένοπλης επίθεσης που είχε ως αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και οκτώ να τραυματιστούν σοβαρά.
Δεν έχει διευκρινιστεί τι ακριβώς προκάλεσε τους συγκεκριμένους θορύβους που ακούγονται στο βίντεο. Λίγο μετά τον τελευταίο κρότο, ωστόσο, δεκάδες αστυνομικοί, ντυμένοι με εξοπλισμό SWAT και κρατώντας όπλα, εισέβαλαν στη βιβλιοθήκη, διατάσσοντας τους φοιτητές να σηκώσουν τα χέρια τους.
«Είναι προφανές ότι συμβαίνει κάτι σοβαρό, είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε… απλώς ακούστε τις εντολές μας και θα σας βγάλουμε από εδώ», ακούγεται να λέει ένας από τους αστυνομικούς στο βίντεο.
Οι αστυνομικοί ζήτησαν από τους φοιτητές να πάρουν γρήγορα τα προσωπικά τους αντικείμενα, προτού συνοδευτούν εκτός του κτιρίου για λόγους ασφαλείας. Στα τελευταία πλάνα, οι φοιτητές φαίνονται να τρέχουν πανικόβλητοι για να αρπάξουν τις τσάντες τους, λίγο πριν ολοκληρωθεί η καταγραφή.
Το ευρύτερο πλαίσιο της ένοπλης βίας στις ΗΠΑ
Η επίθεση στο Brown University εντάσσεται στο πλαίσιο της αυξημένης ένοπλης βίας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με το Gun Violence Archive, ο αριθμός των μαζικών πυροβολισμών έχει φτάσει τους 389 μέσα στο έτος, με την οργάνωση να ορίζει ως «μαζικό πυροβολισμό» κάθε περιστατικό με τέσσερις ή περισσότερους τραυματίες ή νεκρούς, χωρίς να υπολογίζεται ο δράστης.