Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο πλησίαζε προς τον εναέριο χώρο της Τουρκίας, πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα, κατέρριψαν οι ένοπλες δυνάμεις της.

Σε ανακοίνωσή του το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει ότι το άγνωστο ίχνος που εντοπίστηκε, τέθηκε υπό παρακολούθηση σύμφωνα με τις συνήθεις διαδικασίες.

BREAKING: Turkish MoD:



Statement Regarding the Downed UAV



An air track approaching our airspace over the Black Sea was detected and taken under surveillance in accordance with routine procedures.



In order to ensure airspace security, NATO- and National Control–assigned F-16… pic.twitter.com/zc3TXluzxS December 15, 2025

«Προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εναέριου χώρου, αεροσκάφη F-16 που είναι ενταγμένα στο ΝΑΤΟ και τις εθνικές δυνάμεις ανέλαβαν αποστολή άμεσης αντίδρασης.

Το εν λόγω αεροσκάφος αναγνωρίστηκε ως μη επανδρωμένο αεροσκάφος που κρίθηκε εκτός ελέγχου. Προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή αρνητική κατάσταση, καταρρίφθηκε σε ασφαλή περιοχή εκτός κατοικημένων ζωνών».

Δεν υπάρχει κάποια αναφορά για το είδος και την προέλευση του drone.

