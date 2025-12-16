Οι συναντήσεις μεταξύ ηγετών κρατών είναι, κατά κανόνα, αποτέλεσμα προσεκτικής προετοιμασίας και αυστηρής «χορογραφίας», με στόχο την αποφυγή απροόπτων, αμήχανων στιγμών ή διατυπώσεων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αντιδράσεις.

Υπάρχουν, ωστόσο, περιπτώσεις κατά τις οποίες η ίδια η πραγματικότητα υπερβαίνει τον σχεδιασμό, ακόμη και όταν πρόκειται για τους πιο έμπειρους και καλά προετοιμασμένους πρωταγωνιστές της διεθνούς σκηνής.

Κάτι τέτοιο φαίνεται ότι συνέβη στην πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι όταν βρέθηκε στο κόκκινο χαλί του παλάτσο Κίτζι πριν από μερικά 24ωρα για να υποδεχθεί τον πρόεδρο της Μοζαμβίκης, Ντανιέλ Τσάπο.

Ο λόγος; Η εμφανή και πολύ μεγάλη διαφορά ύψους ανάμεσα στους δύο πολιτικούς καθώς ο Τσάπο έχει ύψος 2 μέτρα και η Μελόνι 1,63μ.

Το βλέμμα της κυρίας Μελόνι στη θέα του μεγαλόσωμου επίσημου προσκεκλημένου της στο βίντεο που ακολουθεί τα λέει όλα:

Ho ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica del Mozambico, Daniel Francisco Chapo.



In particolare il colloquio, nel ricordare il cinquantesimo anniversario dell’indipendenza mozambicana e dello stabilimento delle relazioni diplomatiche, ha confermato la… pic.twitter.com/hI8kH3pFfO December 11, 2025

Για την ιστορία στη συνάντηση Μελόνι-Τσάπο που πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 50η επέτειο της ανεξαρτησίας της Μοζαμβίκης και της καθιέρωσης διπλωματικών σχέσεων με την Ιταλία επιβεβαιώθηκε η διμερής εταιρεική σχέση και η κοινή δέσμευση για υλοποίηση πολυάριθμων κοινών πρωτοβουλιών σε διάφορους τομείς: από την πρόσβαση στην ενέργεια έως τη βιώσιμη γεωργία, από την επαγγελματική κατάρτιση έως τη στήριξη της ψηφιοποίησης και την ενίσχυση των υπηρεσιών υγείας.

protothema.gr