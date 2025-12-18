Υπό στενή επιτήρηση στις φυλακές όπου κρατείται βρίσκεται ο Νικ Ράινερ, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο αυτοκτονίας, μετά τη σύλληψή του για τη δολοφονία των γονιών του.

Πηγή από τις αρχές που μίλησε στο Daily Mail ανέφερε ότι ο γιος του Ρομπ Ράινερ «τελεί υπό την επίβλεψη της ομάδας ψυχικής αξιολόγησης της φυλακής» στο σωφρονιστικό κατάστημα Twin Towers Correctional Facility, όπου μεταφέρθηκε μετά τη σύλληψή του. Όπως ανέφερε η ίδια πηγή, μέχρι το βράδυ της Δευτέρας 15 Δεκεμβρίου κρατούνταν σε τμήμα για τα άτομα που εμφανίζουν «αυτοκτονικό ιδεασμό».

Ο Ρομπ Ράινερ και η σύζυγός του, Μισέλ, βρέθηκαν νεκροί στην έπαυλή τους στο Λος Άντζελες την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου με τραύματα από μαχαίρι, ενώ ο γιος τους συνελήφθη την επόμενη μέρα.

Την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου, ο 32χρονος άντρας έκανε την πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο στο Λος Άντζελες, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες ανθρωποκτονίας για τη διπλή δολοφονία.

Nick Reiner made his first court appearance since his parents' double murders and was seen in jeans and an anti-suicide vest without a shirt underneath. pic.twitter.com/F1MkK9mrFq — Daily Mail US (@Daily_MailUS) December 17, 2025

Ο δικηγόρος του Νικ Ράινερ, Άλαν Τζάκσον, έκανε μια σύντομη δήλωση έξω από το δικαστήριο. «Πρόκειται για μια καταστροφική τραγωδία που έχει πλήξει την οικογένεια Ράινερ», είπε ο συνήγορός του. «Υπάρχουν πολύ, πολύ σύνθετα και σοβαρά ζητήματα που συνδέονται με αυτή την υπόθεση. Αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν διεξοδικά και με εξαιρετική προσοχή. Ζητούμε, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, να επιτρέψετε στο σύστημα να προχωρήσει με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί, χωρίς βιαστικά συμπεράσματα», πρόσθεσε.

Οι εισαγγελείς πρόσθεσαν ειδικές επιβαρυντικές περιστάσεις για πολλαπλές ανθρωποκτονίες και χρήση επικίνδυνου όπλου. Αυτό σημαίνει ότι, αν καταδικαστεί, ο Νικ Ράινερ θα μπορούσε να αντιμετωπίσει ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης υπό όρους ή ακόμη και τη θανατική ποινή.

Ο δικαστής διέταξε να παραμείνει ο Νικ Ράινερ κρατούμενος χωρίς εγγύηση μέχρι την ακρόαση για την απαγγελία κατηγορίας που ορίστηκε για τις 7 Ιανουαρίου.

protothema.gr