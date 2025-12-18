Πέντε μήνες πριν από το επόμενο Clásico της La Liga, τον αγώνα ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τη Ρεάλ Μαδρίτης που είναι προγραμματισμένος για τις 10 Μαΐου 2026, ο καταλανικός σύλλογος έθεσε ήδη σε κυκλοφορία μέρος των VIP εισιτηρίων, με τιμή που φτάνει τα 4.000 ευρώ.

Τα συγκεκριμένα εισιτήρια, με την ονομασία «Players Zone», προσφέρουν καθίσματα κοντά στους ποδοσφαιριστές και τους πάγκους, καθώς και πρόσβαση σε αποκλειστικό VIP lounge με premium catering πριν και μετά τον αγώνα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Mundo Deportivo.

Αυτό το Clásico αναμένεται να σπάσει όλα τα ρεκόρ εσόδων, επειδή το «Καμπ Νου» αναμένεται να έχει χωρητικότητα 62.000 ατόμων.

Ο αγώνας της περασμένης σεζόν μεταξύ Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης στο «Μονζουίκ», έγινε ο αγώνας με τα υψηλότερα έσοδα στην ιστορία του καταλανικού συλλόγου, με έσοδα 13,8 εκατομμύρια ευρώ.

Η μέση τιμή εισιτηρίου ήταν 554 ευρώ, με έσοδα άνω των 4,2 εκατομμυρίων ευρώ από τις VIP περιοχές.

