Ο δήμαρχος της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι, επιβεβαίωσε ότι από την 1η Φεβρουαρίου όσοι Ιταλοί και ξένοι τουρίστες επιθυμούν να επισκεφθούν από κοντά τη Φοντάνα ντι Τρέβι θα πρέπει να καταβάλλουν εισιτήριο ύψους 2 ευρώ.

Όπως διευκρίνισε, μόνο οι κάτοικοι της ιταλικής πρωτεύουσας θα εξακολουθήσουν να έχουν δωρεάν πρόσβαση στο μνημείο, το οποίο προσελκύει καθημερινά χιλιάδες επισκέπτες. Η επίσκεψη από απόσταση θα παραμείνει δωρεάν, ενώ η πρόσβαση στον άμεσο χώρο της Φοντάνα ντι Τρέβι θα επιτρέπεται αποκλειστικά σε κατόχους εισιτηρίων, ανέφερε ο δήμαρχος σε συνέντευξη Τύπου.

«Από την 1η Φεβρουαρίου, εισάγουμε εισιτήριο για έξι σημεία» στην ιταλική πρωτεύουσα, συμπεριλαμβανομένης της Φοντάνα ντι Τρέβι, είπε ο Γκουαλτιέρι. Η είσοδος στα άλλα πέντε σημεία θα κοστίζει πέντε ευρώ.

Η Φοντάνα ντι Τρέβι βρίσκεται στην κορυφή της λίστας για πολλούς επισκέπτες που ταξιδεύουν στην Αιώνια Πόλη. Το να κάνεις μια ευχή και να πετάς ένα νόμισμα στο νερό είναι μια τόσο βαθιά ριζωμένη παράδοση που οι αρχές συγκεντρώνουν χιλιάδες ευρώ την εβδομάδα, τα οποία στη συνέχεια δωρίζονται στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Caritas.

Μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 8ης Δεκεμβρίου, περίπου εννέα εκατομμύρια τουρίστες επισκέφθηκαν το σημείο ακριβώς μπροστά από το σιντριβάνι, κατά μέσο όρο 30.000 άτομα την ημέρα, ανέφερε ο Γκουαλτιέρι.

Το δημοτικό συμβούλιο είχε ήδη ανακοινώσει σχέδια για τη ρύθμιση της πρόσβασης στο σιντριβάνι λόγω του συνωστισμού στο μνημείου, όπου αποτελεί και στόχο πορτοφολάδων.

Το δημοτικό συμβούλιο εκτιμά ότι το εισιτήριο εισόδου στη Φοντάνα ντι Τρέβι θα μπορούσε να αποφέρει 6,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, σύμφωνα με τον δήμαρχο.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι ιταλικές Aρχές εισάγουν εισιτήρια για πρόσβαση σε μνημεία. Το 2023 ξεκίνησε η χρέωση για την πρόσβαση στο Πάνθεον, μια εκκλησία που στεγάζεται σε έναν πρώην ρωμαϊκό ναό, και η Βενετία εισήγαγε ένα τουριστικό εισιτήριο εισόδου πέρυσι κατά τις περιόδους αιχμής.

protothema.gr