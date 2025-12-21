Αρκετά από τα μεγάλα σούπερ μάρκετ του Ηνωμένου Βασιλείου αναγκάστηκαν να προμηθευτούν γαλοπούλες από άλλες περιοχές της Ευρώπης για να διατηρήσουν τα ράφια γεμάτα αυτά τα Χριστούγεννα, καθώς η γρίπη των πτηνών μαστίζει στη χώρα.

Μεγάλες αλυσίδες φέρονται να διαθέτουν γαλοπούλες που εισάγονται από την ηπειρωτική Ευρώπη σε μια κίνηση για να «προστατεύσουν τη διαθεσιμότητα» και να εξασφαλίσουν επαρκή προσφορά για εορταστικά γεύματα.

Σε κάθε περίπτωση, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Guardian, τα πουλερικά που εισάγονται από άλλες χώρες θα αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 10% αυτών που αναμένεται να πωληθούν.

Στο λιανεμπόριο οι επιχειρήσεις συχνά συμπληρώνουν τα αποθέματά τους με εισαγόμενα προϊόντα για να εξασφαλίσουν μια μεγάλη ποικιλία για τους πελάτες τους την περίοδο των Χριστουγέννων, σύμφωνα με εκπρόσωπο του Βρετανικού Συμβουλίου Πουλερικών.

Σε λιγότερο από τρεις μήνες 70 κρούσματα

Ωστόσο, μια πηγή του κλάδου δήλωσε: «Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα εξετάζαμε εναλλακτικές λύσεις αντί για τα πουλερικά του Ηνωμένου Βασιλείου για να διατηρήσουμε τη διαθεσιμότητα για τους πελάτες».

Σε λιγότερο από τρεις μήνες από την έναρξη της φετινής περιόδου, έχουν καταγραφεί 70 επιβεβαιωμένα κρούσματα γρίπης των πτηνών σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο αριθμός αυτός πλησιάζει τα 81 κρούσματα που είχαν καταγραφεί σε ολόκληρη την προηγούμενη περίοδο, η οποία διήρκεσε από την 1η Οκτωβρίου 2024 έως τις 30 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους.