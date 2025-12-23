Ο Βινς Ζαμπέλα, δημιουργός βιντεοπαιχνιδιών, γνωστός για τη συνδημιουργία του franchise Call of Duty, σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Ήταν 55 ετών.

Το NBC Los Angeles αναφέρει ότι την Κυριακή στον αυτοκινητόδρομο Angeles Crest της Νότιας Καλιφόρνιας οδηγούσε τη Ferrari του, βγήκε από τον δρόμο και προσέκρουσε σε τσιμεντένιο φράγμα. Ο Ζαμπέλα παγιδεύτηκε στη πυρκαγιά που προκλήθηκε από το αυτοκίνητο και πέθανε. Συνεπιβάτης εκτινάχθηκε από το όχημα και πέθανε από τα τραύματά του σε νοσοκομείο. Η αιτία του δυστυχήματος διερευνάται.

Σε βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου καταγράφεται η στιγμή που αυτόπτες μάρτυρες τραβούν τον συνεπιβάτη μακριά από το όχημα.

Ο Ζαμπέλα ήταν συνιδρυτής της εταιρείας ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών Infinity Ward, η οποία δημιούργησε το franchise Call of Duty. Αργότερα συνίδρυσε την Respawn Entertainment, το στούντιο πίσω από επιτυχημένους τίτλους παιχνιδιών όπως Titanfall 2, Apex Legends και Star Wars Jedi: Fallen Order.

Εκπρόσωπος της Electronic Arts ανέφερε σε ανακοίνωση ότι η επίδραση του Ζαμπέλα στη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών ήταν «βαθιά και εκτεταμένη».

«Φίλος, συνάδελφος, ηγέτης και οραματιστής δημιουργός, το έργο του βοήθησε να διαμορφωθεί η σύγχρονη διαδραστική ψυχαγωγία και ενέπνευσε εκατομμύρια παίκτες και δημιουργούς σε όλο τον κόσμο», αναφέρεται στην ανακοίνωση. «Η κληρονομιά του θα συνεχίσει να καθορίζει τον τρόπο που φτιάχνονται τα παιχνίδια και τον τρόπο που οι παίκτες συνδέονται για τις επόμενες γενιές» σημείωσε.

