Διώξεις Χριστιανών εν έτει 2025; Κι όμως, υφίστανται, ξυπνώντας μνήμες από τις πιο σκοτεινές εποχές της ανθρωπότητας, τις οποίες μάλιστα ανταγωνίζονται σε αγριότητα και βία.

Αποκαλυπτική ως προς αυτό είναι η έκθεση του Gatestone Institute, αμερικανικής δεξαμενής σκέψης (think tank) με έδρα τη Νέα Υόρκη, που ιδρύθηκε το 2012 και δραστηριοποιείται στην έρευνα, ανάλυση και δημόσια ενημέρωση για ζητήματα διεθνούς πολιτικής, ασφάλειας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοκρατικών θεσμών.

Το αμερικανικό think tank, το οποίο, αξίζει να σημειωθεί, συχνά δέχεται κριτική για την οπτική του απέναντι στις μουσουλμανικές κοινωνίες και πληθυσμούς, δημοσιεύει άρθρα και αναφορές με έμφαση, μεταξύ άλλων, στον ισλαμιστικό εξτρεμισμό, τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, καθώς και σε θέματα μετανάστευσης και κοινωνικής συνοχής.

Στο κείμενο του Ρέιμοντ Ιμπραχίμ, που αναρτήθηκε στις 21 Δεκεμβρίου, καταγράφονται περιστατικά βίας και διώξεων κατά Χριστιανών που αποδίδονται σε ισλαμιστικές οργανώσεις ή κρατικές/τοπικές πρακτικές, κατά τη διάρκεια ή με αφορμή γεγονότα του Οκτωβρίου του 2025, σε Αφρική, Ασία, Μέση Ανατολή και ΗΠΑ.

Το κείμενο, με τίτλο «Τα θύματα πωλούνται σε καταλόγους σαν περιουσία»: Οι διώξεις χριστιανών, Οκτώβριος 2025», παρουσιάζει μια σειρά από περιστατικά που, όπως αναφέρεται, αφορούν κακοποιήσεις, επιθέσεις και δολοφονίες Χριστιανών από μουσουλμάνους εξτρεμιστές ή ομάδες που κινούνται με θρησκευτικά κίνητρα σε διάφορες χώρες.

Αποκεφαλισμοί και εμπρησμοί στη Μοζαμβίκη

Σύμφωνα, για παράδειγμα, με απόσπασμα που αποδίδεται στη Daily Express (8 Οκτωβρίου 2025), οι επιθέσεις στη Μοζαμβίκη είχαν ως αποτέλεσμα τον αποκεφαλισμό 30 Χριστιανών, εκτεταμένους εμπρησμούς και την καταστροφή τουλάχιστον πέντε εκκλησιών και 100 σπιτιών, ενώ πολλοί άλλοι Χριστιανοί -μεταξύ τους γυναίκες και οι κόρες τους- φέρεται να οδηγήθηκαν με τη βία σε άγνωστη κατεύθυνση.

Καίνε εκκλησίες στη Νιγηρία

Παράλληλα, σε αναφορά που αποδίδεται στη Διεθνή Εταιρεία Πολιτικών Ελευθεριών και Κράτους Δικαίου (10 Αυγούστου 2025) για τη Νιγηρία, υποστηρίζεται ότι από την έναρξη της τρομοκρατικής εξέγερσης της Boko Haram το 2009, τζιχαντιστικές ομάδες έχουν πυρπολήσει και καταστρέψει 19.100 εκκλησίες -κατά μέσο όρο σχεδόν 100 τον μήνα- ενώ στο ίδιο διάστημα έχουν σκοτωθεί 125.009 χριστιανοί, καθώς και «60.000 φιλελεύθεροι μουσουλμάνοι». Στο ίδιο απόσπασμα παρατίθεται προειδοποίηση ότι, αν δεν ληφθούν επείγοντα μέτρα, μέσα στα επόμενα 50 χρόνια ο χριστιανισμός στη Νιγηρία κινδυνεύει να εξαφανιστεί.

Ανήλικα κορίτσια ως σκλάβες του σεξ στην κατεχόμενη Κύπρο

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στην Κύπρο, μέσω ανάρτησης στο Χ, που αποδίδεται στην Τουρκοκύπρια πολιτικό Ντεριά Ντογούζ, στις 28 Σεπτεμβρίου. Όπως αναφέρεται, μετά την ψήφιση νόμου για νυχτερινά κέντρα και χώρους διασκέδασης, το 2000, η εμπορία ανθρώπων και η σεξουαλική σκλαβιά φέρεται να ασκούνται με κρατική ανοχή, συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας και άλλων θεσμών, στην περιοχή του ψευδοκράτους. Στο ίδιο απόσπασμα γίνεται λόγος για γυναίκες και κορίτσια κάτω των 18 ετών που διακινούνται και κακοποιούνται ως σεξουαλικές σκλάβες, ενώ τα διαβατήριά τους φέρεται να κατάσχονται από τις «αρχές» του καθεστώτος. Η ίδια περιγραφή καταλήγει ότι «τα θύματα πωλούνται σε καταλόγους σαν περιουσία, σαν ζώα».

Βιασμοί και φυλακίσεις στο Πακιστάν

Στο Πακιστάν, το κείμενο παραθέτει υπόθεση 14χρονης χριστιανής, της Κίνζα Μπίμπι, η οποία, σύμφωνα με αναφορά της British Asian Christian Association (16 Οκτωβρίου 2025), «βιάστηκε βάναυσα» από μουσουλμάνο γείτονα, τον Μουχάμαντ Χαρούν. Περιγράφεται ότι ο δράστης μπήκε στο σπίτι από τη στέγη, την έσυρε σε δωμάτιο και τη βίασε, ενώ η μητέρα της, Ρουχσάνα, όταν επέστρεψε, την βρήκε να κλαίει στο κρεβάτι.

Σύμφωνα με το ίδιο απόσπασμα, η οικογένεια κατήγγειλε τον βιασμό, η αστυνομία «συλλέγει αποδεικτικά στοιχεία» και ιατρική έκθεση επιβεβαίωσε την επίθεση, ωστόσο ο Χαρούν φέρεται να εξασφάλισε προφυλάκιση με εγγύηση πριν από τη σύλληψη, γεγονός που -όπως αναφέρεται- άφησε την οικογένεια εκτεθειμένη σε απειλές. Η μητέρα φέρεται επίσης να κατήγγειλε ότι δέχθηκε απειλές από αδελφούς του δράστη, που την προειδοποίησαν ότι θα σκοτώσουν την οικογένεια, αν δεν αποσύρει την καταγγελία.

Στην ίδια χώρα, γίνεται αναφορά και στον θάνατο του πάστορα Ζαφάρ Μπατί, ο οποίος, όπως αναφέρεται, πέθανε από καρδιακή ανακοπή στις 5 Οκτωβρίου, δύο ημέρες μετά την αποφυλάκισή του. Ο Μπατί, 62 ετών, φέρεται να είχε περάσει 13 χρόνια στη φυλακή βάσει των νόμων περί βλασφημίας, έπειτα από κατηγορία μουσουλμάνου κληρικού ότι έστελνε μηνύματα που θεωρήθηκαν προσβλητικά για τον Μωάμεθ.

Περιγράφεται ότι είχε καταδικαστεί σε ισόβια το 2017, το 2022 του επιβλήθηκε θανατική ποινή και το Ανώτατο Δικαστήριο της Λαχόρης ανέτρεψε την καταδίκη στις 2 Οκτωβρίου, ενώ στη φυλακή είχε αντιμετωπίσει σοβαρά καρδιολογικά προβλήματα.

Άλλο περιστατικό στο Πακιστάν αφορά στον 49χρονο τυφλό χριστιανό Ναδίμ Μασίχ, ο οποίος, σύμφωνα με αναφορά της Morning Star News (31 Οκτωβρίου 2025), συνελήφθη έπειτα από καταγγελία μουσουλμάνου ότι προσέβαλε τον προφήτη του Ισλάμ, αδίκημα που -όπως σημειώνεται- τιμωρείται με θάνατο βάσει του άρθρου 295-C των νόμων περί βλασφημίας.

Η μητέρα του, Μάρθα Γιουσάφ, φέρεται να περιγράφει κλοπές χρημάτων από την τσέπη του λόγω της αναπηρίας του, δανεικά που που δεν του τα επέστρεφαν, καθώς και ότι, όταν διαμαρτυρήθηκε, τον κακοποίησαν και τον μετέφεραν στο αστυνομικό τμήμα. Κατά την ίδια αφήγηση, στη φυλακή ξυλοκοπήθηκε και εξαναγκάστηκε να ομολογήσει ψευδή κατηγορία, ενώ οργανώσεις και νομικοί επικαλούνται «ασυνέπειες» στην αστυνομική αναφορά και ζητούν παρέμβαση ανώτερων αξιωματούχων.

Βανδαλισμοί στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ, το κείμενο αναφέρεται σε υπόθεση βανδαλισμού της Uncommon Church στο Γιούλες του Τέξας στις 3 Οκτωβρίου, όπου τρεις μουσουλμάνοι κατηγορήθηκαν ότι έγραψαν σύνθημα με σπρέι («F**k Israel») και κόλλησαν φιλοπαλαιστινιακά/φιλο-Χαμάς αυτοκόλλητα, επειδή η εκκλησία φέρεται να είχε αναρτήσει ισραηλινή σημαία μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023.

Αναφέρεται επίσης ότι η οργάνωση CAIR, η οποία περιγράφεται ως συνδεδεμένη με τη Μουσουλμανική Αδελφότητα, ζήτησε να αποσυρθούν οι κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι «το γκράφιτι είναι η γλώσσα των ανήκουστων» και ότι ο βανδαλισμός της εκκλησίας αποτελούσε δικαίωμα που καλύπτεται από την Πρώτη Τροπολογία.

Ξεχωριστά, γίνεται λόγος για περιστατικό στις 2 Οκτωβρίου σε ελληνορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Ανδρέα στο Κένταλ της Φλόριντα, όπου ένας 27χρονος φέρεται να προκάλεσε ψευδή συναγερμό κατά τη διάρκεια της κυριακάτικης λειτουργίας, ισχυριζόμενος ότι είχε βόμβα στο σακίδιό του και φωνάζοντας «Allahu akbar».

Στη Μοζαμβίκη, το κείμενο επανέρχεται με αναλυτική περιγραφή των επιθέσεων της 8ης Οκτωβρίου από την «Επαρχία Ισλαμικού Κράτους Μοζαμβίκης» (ISMP) στις επαρχίες Κάμπο Ντελγκάντο και Ναμπούλα, κάνοντας λόγο για αποκεφαλισμούς, εμπρησμούς, καταστροφές εκκλησιών και σπιτιών, αλλά και για προπαγανδιστικό υλικό που φέρεται να δημοσίευσαν οι δράστες με φωτογραφίες από αποκεφαλισμούς και εκτελέσεις αμάχων.

Περιστατικά σε Κονγκό, Νιγηρία, Συρία, Ινδονησία, Πακιστάν, Ουγκάντα, Ιράν, Ιράκ, Αζερμπαϊτζάν, Σουδάν και Αίγυπτο

Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, αναφέρεται ότι στις 4 Οκτωβρίου οι Συμμαχικές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ADF) -ισλαμιστική οργάνωση που περιγράφεται ως συμμαχική του ISIS- σκότωσαν τρεις Χριστιανούς στην επαρχία Ιτούρι και, στις 7 Οκτωβρίου, επιτέθηκαν σε χριστιανικά χωριά, σκοτώνοντας άλλους πέντε. Παρατίθεται μαρτυρία αυτόπτη, που περιγράφει αιφνιδιασμό, «ενώ είχαν ξυπνήσει νωρίς, για να φροντίσουν τις οικογένειές τους», πυροβολισμούς, ουρλιαχτά, πανικό και έκκληση προς τις υπηρεσίες ασφαλείας να δράσουν άμεσα.

Στη Νιγηρία, το κείμενο συγκεντρώνει πολλαπλά περιστατικά. Σε αναφορά της 2ας Οκτωβρίου, γίνεται λόγος για νυχτερινή επιδρομή της Μπόκο Χαράμ σε χριστιανική κοινότητα στην πολιτεία Ανταμάουα, με τέσσερις νεκρούς, πολλούς τραυματίες, καταστροφές σε σπίτια και καταστήματα και πυρπόληση τοπικής εκκλησίας, προκαλώντας εκτοπισμό εκατοντάδων ανθρώπων.

Στις 14 Οκτωβρίου, αναφέρεται ότι ένοπλες πολιτοφυλακές Φουλάνι εξαπέλυσαν συντονισμένες επιθέσεις σε χριστιανικά χωριά στην Πολιτεία Πλατό, σκοτώνοντας τουλάχιστον 13 και τραυματίζοντας δεκάδες.

Επίσης, περιγράφεται η υπόθεση του πάστορα Τζέιμς Όντου Ίσα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός στις 2 Οκτωβρίου μετά την απαγωγή του στις 28 Αυγούστου. Σύμφωνα με την αφήγηση, οι απαγωγείς αρχικά ζήτησαν 100 εκατ. νάιρα, η οικογένεια διαπραγματεύτηκε στα 5 εκατ. και τα κατέβαλε, όμως στη συνέχεια φέρεται να ζήτησαν επιπλέον 45 εκατ. νάιρα και, πριν ολοκληρωθούν νέες διαπραγματεύσεις, ο πάστορας σκοτώθηκε. Παρατίθενται δηλώσεις τοπικών παραγόντων, που κάνουν λόγο για «στοχευμένες επιθέσεις» σε χριστιανούς και τους ποιμένες τους.

Το κείμενο περνά έπειτα σε ενότητα με τίτλο «μουσουλμανικοί βιασμοί και απαγωγές χριστιανών γυναικών», όπου πέρα από την υπόθεση της 14χρονης στο Πακιστάν, αναφέρεται και περιστατικό στη Νιγηρία, με απαγωγή της συζύγου πάστορα και μιας ακόμη γυναίκας από μέλος της εκκλησίας.

Ο πάστορας Σάμιουελ Νασάμου περιγράφεται να λαμβάνει τηλεφώνημα και να ακούει «μόνο τη φωνή της προσευχής» της συζύγου του, Πέισενς, ενώ οι δράστες φέρονται να προσπάθησαν να σπάσουν την πόρτα με σφυρί, να άνοιξαν πυρ και να την ανάγκασαν να ξεκλειδώσει. Οι δύο γυναίκες φέρεται να αρπάχτηκαν καθώς προσπαθούσαν να φύγουν, αφήνοντας πίσω ένα βρέφος τριών μηνών. Οι απαγωγείς, σύμφωνα με το κείμενο, ζήτησαν λύτρα 50 εκατ. νάιρα, ενώ παρατίθεται απόσπασμα όπου η Πέισενς ακούγεται να κλαίει για το παιδί της και να ζητά βοήθεια «από το δάσος».

Στην ενότητα «Επιθέσεις σε χριστιανικές εκκλησίες», πέρα από τα περιστατικά στις ΗΠΑ, γίνεται αναφορά και στη Συρία, όπου στις 3 Οκτωβρίου φέρεται να βεβηλώθηκαν χριστιανικά κοιμητήρια στη Σουέιντα. Αναφέρεται ότι δημοσιευμένες εικόνες δείχνουν σπασμένα φέρετρα, ανοιγμένους τάφους και σορούς πεταμένες στο πάτωμα, με τον πατέρα Τόνι Μπούτρος να θέτει το ερώτημα «ποιο μάθημα υπάρχει στο να ενοχλείς τους νεκρούς;». Η ελληνοκαθολική μητρόπολη της Μπόσρα, Χαουράν και Τζαμπάλ αλ-Άραμπ καταγγέλλει την ενέργεια ως κατάφωρη παραβίαση της ιερότητας των νεκρών και επίθεση σε ανθρώπινες και θρησκευτικές αξίες.

Στην Ινδονησία, αναφέρεται ότι στις 14 Οκτωβρίου εκατοντάδες μουσουλμάνοι διαδήλωσαν κατά της κατασκευής εκκλησίας, με αντίθεση από κοινοτικούς παράγοντες, ιεροκήρυκες και το Ινδονησιακό Συμβούλιο Ουλεμάδων. Παρατίθενται δηλώσεις οργανωτών που απειλούν με «μεγάλης κλίμακας διαδήλωση» για να ακυρωθεί το έργο αν η κυβέρνηση αγνοήσει την αντίδραση, καθώς και σχόλιο ότι οι διαδικασίες ανέγερσης εκκλησιών στη χώρα «συστηματικά αντιμετωπίζουν προβλήματα» από εξτρεμιστικές ομάδες.

Στο Αζερμπαϊτζάν, το κείμενο αναφέρει ότι οι Αρχές αρνήθηκαν επίσημη καταχώριση στην Peace Church στο Σουμγκάιτ, μπλοκάροντας τη νομική δυνατότητά της να πραγματοποιεί λατρευτικές συναθροίσεις. Παρότι το Σύνταγμα της χώρας εγγυάται θρησκευτική ελευθερία, τονίζεται ότι η νομοθεσία απαιτεί κρατική έγκριση και προβλέπει κυρώσεις για μη εγκεκριμένη δραστηριότητα.

Παρατίθενται δηλώσεις πάστορα περί ανοιχτών και διαφανών συναντήσεων και καταγγελία ότι περιορίζεται το «συνταγματικό δικαίωμα ειρηνικής λατρείας», με αναφορά ότι τουλάχιστον πέντε προτεσταντικές κοινότητες περιμένουν ακόμη έγκριση, ορισμένες για πάνω από δύο χρόνια, ενώ στο παρελθόν αναφέρεται παράδειγμα βαπτιστικής κοινότητας που περίμενε 25 χρόνια.

Σε ενότητα για επιθέσεις σε Χριστιανούς που εγκατέλειψαν το Ισλάμ ή κατηγορούνται για βλασφημία, γίνεται λόγος για περιστατικό στην Ουγκάντα στις 13 Οκτωβρίου, όπου μουσουλμάνος σύζυγος φέρεται να επιτέθηκε άγρια στην οικογένειά του επειδή ασπάστηκε τον χριστιανισμό, ενώ στη συνέχεια φέρεται να κατεδάφισε και την εκκλησία που παρακολουθούσαν.

Περιγράφεται ότι η 41χρονη Κουλουσούμου και τα δύο παιδιά της πήγαν σε ευαγγελική εκκλησία και ότι ο 44χρονος σύζυγος, Σοΐτσα, άρχισε να την απειλεί, να τη βρίζει και να τη χαρακτηρίζει «ντροπή» για την οικογένεια. Παρατίθεται αφήγηση ενός παιδιού για ξυλοδαρμό της μητέρας, απειλές ότι «πρέπει να πεθάνει» επειδή «απειθεί και αποκηρύσσει τη θρησκεία του Αλλάχ», καθώς και επίθεση στο παιδί που προσπάθησε να βοηθήσει, με αποτέλεσμα κάταγμα στο δεξί του χέρι. Το περιστατικό, όπως αναφέρεται, οδήγησε σε τριήμερη νοσηλεία, ενώ λίγες ημέρες μετά ο σύζυγος φέρεται να συγκέντρωσε όχλο και να κατεδάφισε την εκκλησία.

Για το Ιράν, παρατίθεται αναφορά της 10ης Οκτωβρίου, που περιγράφει ότι δικαστήριο επικύρωσε στις 17 Σεπτεμβρίου ποινές φυλάκισης σε πέντε χριστιανούς προσήλυτους, οι οποίοι θα εκτίσουν πάνω από οκτώ χρόνια, για δραστηριότητες που σχετίζονται με την πίστη τους. Αναφέρεται ότι οι κατηγορίες βασίζονται σε άρθρα του Ισλαμικού Ποινικού Κώδικα και σχετίζονται με συμμετοχή σε σεμινάρια στην Τουρκία, συναντήσεις σε κατ’ οίκον εκκλησίες, διαδικτυακές συναντήσεις και άλλες online δραστηριότητες.

Το κείμενο σημειώνει ότι στο Ιράν είναι παράνομο για μουσουλμάνους να προσηλυτιστούν στον χριστιανισμό, ενώ αναφέρεται επίσης ότι απαγορεύονται Βίβλοι στα φαρσί. Παρατίθεται και απόσπασμα που αποδίδεται στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ για το ότι η ιρανική νομοθεσία απαγορεύει σε μουσουλμάνους να αλλάζουν ή να αποκηρύσσουν τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις.

Το κείμενο περιλαμβάνει ακόμη «γενικές» αναφορές για Πακιστάν, Ιράκ, ΟΗΕ, Ινδία, Ινδονησία, Σουδάν και Αίγυπτο. Στο Πακιστάν γίνεται λόγος για απόπειρα δολοφονίας κατά του πάστορα Καμράν Ναζ στο Ισλαμαμπάντ στις 2 Οκτωβρίου, όταν -όπως αναφέρεται- δύο ένοπλοι σε μοτοσικλέτα του έστησαν ενέδρα, ενώ κατευθυνόταν με την ηλικιωμένη μητέρα του σε κυριακάτικη λατρεία, τραυματίζοντάς τον στο πόδι και μια δεύτερη σφαίρα φέρεται να πέρασε «οριακά» από το κεφάλι του.

Στο Ιράκ, παρατίθεται ότι ο καρδινάλιος Λουί Ραφαέλ Σάκο αποκάλυψε πως ο χριστιανικός πληθυσμός της Μοσούλης κατέρρευσε από πάνω από 50.000 σε λιγότερες από 70 χριστιανικές οικογένειες, αποδίδοντας την εξέλιξη σε «θρησκευτικό εξτρεμισμό και συστηματικές διακρίσεις», με αναφορές σε ISIS, Αλ Κάιντα, βία πολιτοφυλακών και σε νόμο οικογενειακού καθεστώτος που, όπως σημειώνεται, βασίζεται στο ισλαμικό δίκαιο και επιτρέπει την «ισλαμοποίηση ανηλίκων».

Σε αναφορά για τον ΟΗΕ, σημειώνεται ότι ο αρχιεπίσκοπος Πολ Ρίτσαρντ Γκάλαχερ, γραμματέας για τις σχέσεις με τα κράτη της Αγίας Έδρας, μίλησε στη Γενική Συνέλευση στη Νέα Υόρκη, προειδοποιώντας ότι οι Χριστιανοί αντιμετωπίζουν εντεινόμενη δίωξη παγκοσμίως και κατηγορώντας τη διεθνή κοινότητα ότι «κλείνει τα μάτια». Παρατίθεται δήλωσή του ότι «τα δεδομένα δείχνουν πως οι Χριστιανοί είναι η περισσότερο διωκόμενη θρησκευτική ομάδα παγκοσμίως», με αναφορές σε σωματική βία, φυλακίσεις, αναγκαστικό εκτοπισμό και «μαρτυρικό θάνατο».

Στην Ινδία, γίνεται λόγος για προσωρινό κλείσιμο σχολείου που λειτουργεί υπό την Καθολική Εκκλησία, έπειτα από κλιμάκωση διαμάχης για τη μαντίλα (χιτζάμπ) και τους κανόνες ενδυμασίας, ενώ στην Ινδονησία γίνεται αναφορά σε αγγελία εργασίας δημόσιας υπηρεσίας που όριζε ως προϋπόθεση οι υποψήφιοι να είναι μουσουλμάνοι και να μπορούν να απαγγείλουν το Κοράνι, με αντιδράσεις περί κρατικών διακρίσεων.

Στο Σουδάν, το κείμενο παραθέτει μαρτυρία για συλλήψεις κατά τη διάρκεια χριστιανικής κηδείας στο Χαρτούμ (20 Οκτωβρίου), με αναφορά ότι ζητήθηκε από μία γυναίκα να πληρώσει σχεδόν 1.000 δολάρια ή να παραμείνει στη φυλακή. Σε ξεχωριστό περιστατικό στις 28 Οκτωβρίου, αναφέρεται σύλληψη χριστιανού πάστορα, του Ντάουντ Φουντούλ Κάτσου, έπειτα από πιέσεις μουσουλμάνου επιχειρηματία που επιδίωκε να σφετεριστεί την περιουσία εκκλησίας.

Παρατίθεται ότι αστυνομικοί φέρονται να ζήτησαν να υπογράψει έγγραφο με το οποίο θα εγκατέλειπε την ένστασή του, κάτι που εκείνος αρνήθηκε, ενώ στο κείμενο γίνεται λόγος για «μάχη για εκκλησιαστικά περιουσιακά στοιχεία» που ξεκίνησε χρόνια πριν, με το κράτος να ευνοεί μουσουλμανικά επιχειρηματικά συμφέροντα.

Στην Αίγυπτο, αναφέρεται η υπόθεση του 18χρονου χριστιανού μαθητή Μπόλα Άντελ Ναγκίμπ Άττια, ο οποίος φέρεται να συνελήφθη στις 22 Οκτωβρίου και, σύμφωνα με σχετική αναφορά, κρατήθηκε για πάνω από δέκα ημέρες χωρίς να είναι γνωστό πού βρίσκεται, πριν εμφανιστεί στις 2 Νοεμβρίου ενώπιον της Ανώτατης Εισαγγελίας Κρατικής Ασφάλειας. Περιγράφεται ότι αντιμετωπίζει κατηγορίες όπως συμμετοχή σε παράνομη οργάνωση, διατάραξη δημόσιας ειρήνης, κατάχρηση κοινωνικών δικτύων και περιφρόνηση θρησκείας, ενώ ο ίδιος φέρεται να είπε ότι βασανίστηκε τις πρώτες τρεις ημέρες κράτησης.

Στο τέλος του κειμένου, επισημαίνεται πως, αν και δεν εμπλέκονται «όλοι, ή έστω οι περισσότεροι, μουσουλμάνοι», η δίωξη χριστιανών από εξτρεμιστές «αυξάνεται και εμφανίζεται ως συστηματική, ανεξάρτητα από γλώσσα, εθνικότητα ή γεωγραφία»….

