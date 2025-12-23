Χάθηκε από τα ραντάρ το βράδυ της Τρίτης, ιδιωτικό τζετ της Falcon Air το οποίο πιστεύεται ότι μετέφερε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του στρατού της Λιβύης πάνω από την Άγκυρα, αναφέρει το NTV.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας.
Αναφέρεται ότι το τζετ μετέφερε τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λίβυης, Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ, και την αντιπροσωπεία του.
Ακούστηκε θόρυβος
Τουρκικά μέσα μεταδίδουν ότι κάτοικοι στην περιοχή Χαϊμάνα ανέφεραν πως άκουσαν ισχυρό θόρυβο, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για ατύχημα.
Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του αεροσκάφους και τυχόν συντριμμιών, ενώ, όπως τονίζεται από την τουρκική κυβέρνηση, θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόλις προκύψουν νεότερα στοιχεία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το παρακάτω βίντεο δείχνει τη στιγμή της συντριβής του τζετ.
Εκτρέπονται οι πτήσεις
Ο εναέριος χώρος της Άγκυρας έχει κλείσει για πτήσεις. Πτήσεις εκτρέπονται μακριά από το αεροδρόμιο της Άγκυρας, δείχνουν δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων
Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, είχε δεχτεί νωρίτερα την Τρίτη τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λίβυας, Στρατηγό Χαντάντ.
Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγός Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, υποδέχτηκε επίσημα τον Στρατηγό Αλ-Χαντάντ, ο οποίος επισκεπτόταν την Τουρκία ως προσκεκλημένος του, στο Αρχηγείο του Γενικού Επιτελείου.