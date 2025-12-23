Χάθηκε από τα ραντάρ το βράδυ της Τρίτης, ιδιωτικό τζετ της Falcon Air το οποίο πιστεύεται ότι μετέφερε τον αρχηγό του γενικού επιτελείου του στρατού της Λιβύης πάνω από την Άγκυρα, αναφέρει το NTV.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες το αεροσκάφος απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας.

Αναφέρεται ότι το τζετ μετέφερε τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λίβυης, Μοχάμεντ Αλί Αλ-Χαντάντ, και την αντιπροσωπεία του.

Bu akşam saat 20.10’da Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan Tripoli’ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.



Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla… — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 23, 2025

🔴Contact lost with jet carrying 🇱🇾Libya’s Chief of General Staff



🔸A jet departing 🇹🇷Esenboğa Airport, reportedly carrying Lt. Gen. Mohammed Ali Al-Haddad, lost contact.

🔸Earlier he met Turkish Defense Minister Yaşar Güler.

📋NTV pic.twitter.com/2KMMzOv5u5 December 23, 2025

Ακούστηκε θόρυβος

Τουρκικά μέσα μεταδίδουν ότι κάτοικοι στην περιοχή Χαϊμάνα ανέφεραν πως άκουσαν ισχυρό θόρυβο, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για ατύχημα.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό του αεροσκάφους και τυχόν συντριμμιών, ενώ, όπως τονίζεται από την τουρκική κυβέρνηση, θα υπάρξει επίσημη ενημέρωση μόλις προκύψουν νεότερα στοιχεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παρακάτω βίντεο δείχνει τη στιγμή της συντριβής του τζετ.

A Falcon 50 jet carrying Libyan Chief of the General Staff has reportedly crashed near Ankara, Türkiye – Turkish authorities.



The video reportedly shows the moment of the crash. pic.twitter.com/1RnQfjZR1D December 23, 2025

Εκτρέπονται οι πτήσεις

Ο εναέριος χώρος της Άγκυρας έχει κλείσει για πτήσεις. Πτήσεις εκτρέπονται μακριά από το αεροδρόμιο της Άγκυρας, δείχνουν δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Γιασάρ Γκιουλέρ, είχε δεχτεί νωρίτερα την Τρίτη τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λίβυας, Στρατηγό Χαντάντ.

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγός Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, υποδέχτηκε επίσημα τον Στρατηγό Αλ-Χαντάντ, ο οποίος επισκεπτόταν την Τουρκία ως προσκεκλημένος του, στο Αρχηγείο του Γενικού Επιτελείου.

