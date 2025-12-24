Ελεύθερη αφέθηκε την Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ, μία ημέρα μετά τη σύλληψή της στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας υπέρ της Παλαιστίνης.

Η 22χρονη είχε συλληφθεί από τις βρετανικές αρχές την Τρίτη, με την κατηγορία της υποστήριξης τρομοκρατικής οργάνωσης, καθώς κρατούσε πλακάτ υπέρ των κρατουμένων της οργάνωσης Παλαιστινιακή Δράση. Η συγκεκριμένη οργάνωση έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική από τη βρετανική κυβέρνηση.

Η σύλληψη και οι κατηγορίες

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη στην καρδιά του Λονδίνου, κρατώντας μια πινακίδα που έγραφε “Υποστηρίζω τους κρατούμενους της Παλαιστινιακής Δράσης. Αντιτίθεμαι στη γενοκτονία”.

*Greta Thunberg has been arrested under the Terrorism Act:*



Thunberg was arrested outside Aspen insurance offices under the Terrorism Act for showing support for a prescribed group, after pro palestine thugs sprayed the building with red paint.



*CONNECT UK°* pic.twitter.com/HWgIEyQVfb — TheJewishAlly (@TheJewishAlly) December 23, 2025

Σύμφωνα με τις αρχές, η σύλληψή της έγινε με βάση τον Τρομοκρατικό Νόμο, καθώς η Παλαιστινιακή Δράση έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από τη βρετανική κυβέρνηση. Η Τούνμπεργκ αφέθηκε ελεύθερη με εγγύηση, με την υπόθεση να παραπέμπεται στις αρχές του Μαρτίου.

Υποστήριξη και αντιδράσεις

Η οργάνωση Prisoners for Palestine, η οποία υποστηρίζει Παλαιστίνιους ακτιβιστές που έχουν συλληφθεί και κάνουν απεργία πείνας, δήλωσε ότι η διαμαρτυρία στο Λονδίνο στοχεύει στο κτίριο μιας ασφαλιστικής εταιρείας που παρέχει υπηρεσίες στην ισραηλινή αμυντική εταιρεία Elbit Systems, η οποία συνδέεται με τις αμυντικές βιομηχανίες του Ισραήλ. Οι αστυνομικές αρχές δήλωσαν ότι είχαν συλλάβει και άλλους δύο ανθρώπους για ρίψη κόκκινης μπογιάς στο κτίριο, ενώ η Τούνμπεργκ συνελήφθη για το πλακάτ της.

Η απάντηση της Σουηδής ακτιβίστριας και η πρόσφατη σύλληψή της προστίθεται σε μια σειρά γεγονότων όπου η Τούνμπεργκ έχει αναδειχθεί ως φωνή για την κοινωνική δικαιοσύνη και την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ενώ το 2023 είχε αφεθεί ελεύθερη από ανάλογη σύλληψη στο Ηνωμένο Βασίλειο.

protothema.gr