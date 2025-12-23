Η βρετανική αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη της Γκρέτα Τούνμπεργκ στο Λονδίνο, κατά τη διάρκεια διαδήλωσης υπέρ των Παλαιστινίων, σύμφωνα με την οργάνωση Prisoners of Palestine.

Η οργάνωση Prisoners for Palestine, που έχει έδρα στη Βρετανία, αναφέρει ότι η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη βάσει του νόμου περί τρομοκρατίας. Και αυτό, επειδή κρατούσε πλακάτ που έγραφε «Υποστηρίζω τους κρατούμενους της Palestine Action. Είμαι αντίθετη στη γενοκτονία».

«Υποστήριζε απαγορευμένη οργάνωση»

Η βρετανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει την Palestine Action τρομοκρατική οργάνωση. Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή του Λονδίνου, ακόμη δύο άνθρωποι συνελήφθησαν επειδή έριξαν κόκκινη μπογιά σε ένα κτήριο. Ο εκπρόσωπος του Δήμου του Λονδίνου δήλωσε ότι αργότερα, στο ίδιο σημείο βρέθηκε και συνελήφθη μία 22χρονη γυναίκα (σ.σ. η Τούνμπεργκ) επειδή κρατούσε πλακάτ που υποστήριζε απαγορευμένη οργάνωση.

Prisoners for Palestine/Handout via REUTERS

Η Prisoners for Palestine, που υποστηρίζει κρατούμενους ακτιβιστές οι οποίοι πραγματοποιούν απεργία πείνας, δήλωσε πως το κτήριο τέθηκε στο στόχαστρο επειδή χρησιμοποιήθηκε από ασφαλιστική εταιρεία. Η εταιρεία, αναφέρει, παρείχε υπηρεσίες στον βρετανικό βραχίονα της ισραηλινής αμυντικής εταιρίας Elbit Systems. Η ασφαλιστική εταιρεία δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχόλιο.

Η 22χρονη Γκρέτα Τούνμπεργκ έγινε γνωστή ήδη από την εφηβική της ηλικία, ως εμπνεύστρια και διοργανώτρια των διαδηλώσεων της Παρασκευής για το κλίμα, μπροστά από το σουηδικό κοινοβούλιο το 2018.

Πέρυσι, απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες για διατάραξη της δημόσιας τάξης στη Βρετανία καθώς δικαστής έκρινε πως η αστυνομία δεν είχε το δικαίωμα να συλλάβει εκείνην και άλλους σε μια διαδήλωση στο Λονδίνο το 2023.

Η σύλληψη στο Ισραήλ

Επίσης, η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη μαζί με 478 ανθρώπους και απελάθηκε από το Ισραήλ τον Οκτώβριο. Συμμετείχε στον στολίσκο Global Sumud Flotilla, που προσπάθησε να φθάσει στη Γάζα μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια για τους Παλαιστινίους του θύλακα. Το Ισραήλ αρνείται σταθερά τις κατηγορίες για γενοκτονία.

