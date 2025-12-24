Νέα διάσταση στην αεροπορική τραγωδία με το Falcon 50 που συνετρίβη κοντά στην Άγκυρα και σκοτώθηκε μεταξύ άλλων ο Λίβυος στρατηγός , Μοχάμεντ Αλ Χαντάντ, δίνει η πληροφορία ότι ανάμεσα στους επιβαίνοντες βρισκόταν Ελληνίδα αεροσυνοδός. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο πλήρωμα του ιδιωτικού τζετ περιλαμβανόταν η Μαρία Παππά.

Συνολικά, από τη συντριβή έχασαν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι: ο στρατηγός Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ Χαντάντ, τέσσερις ακόμη Λίβυοι αξιωματούχοι και τρία μέλη του πληρώματος. Μεταξύ των μελών του πληρώματος, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ήταν οι Denis Pourtau, Antony Tangarpriganin και η Ελληνίδα αεροσυνοδός.

Το αεροσκάφος, που μετέφερε τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, στρατηγό Μοχάμεντ Άλι Άχμεντ αλ Χαντάντ, συνετρίβη το βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου 2025, λίγα λεπτά μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Εσένμπογκα στην Άγκυρα, με προορισμό την Τρίπολη. Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, το Falcon 50 απογειώθηκε στις 20:17 και περίπου 16 λεπτά αργότερα το πλήρωμα ανέφερε ηλεκτρική βλάβη, εκπέμποντας σήμα SOS και ζητώντας επείγουσα επιστροφή για προσγείωση.

Κατά τη διάρκεια της καθόδου, στις 20:36, το αεροσκάφος εξαφανίστηκε από τα ραντάρ και χάθηκε κάθε επικοινωνία. Ακολούθησαν έρευνες, οι οποίες οδήγησαν στον εντοπισμό των συντριμμιών, χωρίς να βρεθούν επιζώντες.

Η κυβέρνηση της Τρίπολης επιβεβαίωσε τον θάνατο όλων των επιβαινόντων και έκανε λόγο για ηλεκτρική βλάβη ως την αιτία που οδήγησε στο δυστύχημα, επισημαίνοντας ότι θα ακολουθήσει πλήρης διερεύνηση των συνθηκών της συντριβής.

Η λιβυκή στρατιωτική αντιπροσωπεία επέστρεφε στην Τρίπολη έπειτα από αυθημερόν επίσκεψη στην Άγκυρα, όπου ο στρατηγός αλ Χαντάντ είχε συναντήσεις με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Τουρκίας.

🎥 Video footage shows the moment the Libya-bound Falcon 50 jet crashes in the Haymana area after contact is lost shortly after departing Türkiye’s Ankara Esenboga Airport



✈️ The aircraft sends an emergency landing signal before communication cuts off, with five people on board,… pic.twitter.com/VIWnKAnbsg December 23, 2025

