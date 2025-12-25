Συναγερμός έχει σημάνει στη Σουηδία, όπου πολλοί τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης Μπόντεν μετά από επίθεση αγνώστου, ο οποίος πυροβολήθηκε και εξουδετερώθηκε από την Αστυνομία.

Ο εκπρόσωπος της σουηδικής Αστυνομίας επιβεβαίωσε το περιστατικό, ωστόσο δεν αναφέρθηκε σε περισσότερες λεπτομέρειες, καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η τοπική αστυνομία κάνει λόγο για «σοβαρή υπόθεση» και διεξάγει ευρεία έρευνα, αλλά διαβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει, προς το παρόν, κίνδυνος για την ευρύτερη κοινότητα.

Ένας κάτοικος της περιοχής, με τον οποίο μίλησε η εφημερίδα Aftonbladet, είδε πολλά περιπολικά και ασθενοφόρα στο δρόμο. Ο ίδιος περιγράφει την περιοχή ως «ήσυχη γειτονιά με μονοκατοικίες».

«Είμαστε λίγο σοκαρισμένοι εδώ», λέει.

Ένας γείτονας που βγήκε με το σκύλο του άκουσε φωνές στην περιοχή το πρωί.

«Ο σκύλος φοβήθηκε, μετά επικράτησε ησυχία», λέει.

Η πόλη Μπόντεν βρίσκεται περίπου 80 χλμ. νότια του Αρκτικού Κύκλου και φιλοξενεί το 19ο Σύνταγμα Πεζικού της Σουηδίας.

