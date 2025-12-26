Σάλος στην Τουρκία προκαλούν νέες συλλήψεις στο πλαίσιο έρευνας για κύκλωμα παράνομου στοιχηματισμού στο ποδόσφαιρο. Οι αρχές της χώρας ενέτειναν τις επιχειρήσεις τους, με στόχο την εξάρθρωση των εμπλεκομένων.

Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται 14 ποδοσφαιριστές, ένας πρώην μεγαλοπαράγοντας της Γαλατασαράι και ο αντιπρόεδρος της Εγιούπσπορ.

Πρόκειται για τους Ερντέν Τιμούρ και Φατίχ Κουλασκίζ αντίστοιχα. Για τον πρώτο -σύμφωνα με την MASAK (Υπηρεσία Καταπολέμησης Οικονομικού Εγκλήματος) και την Εισαγγελία φυσικά, έγινε έρευνα και “χτύπησαν” στο μάτι των Αρχών οικονομικές συναλλαγές που θεωρούνται ύποπτες και συνδεδεμένες με στοιχηματικό λογαριασμό.

Η νέα λίστα με τους συλληφθέντες έχει ως εξής

Μπαχατίν Μπερκέ Ντεμιρκάν

Ντοκουκάν Τσινάρ

Εγιούπ Τσαν Τεμίζ

Φουρκάν Ντεμίρ

Γκοκχάν Παγιάλ

Χαμίτ Μπαϊρακτάρ

Χουσεΐν Αϊμπάρς Τουφεκτσί

Ιμπραχίμ Γιλμάζ

Ιλκέ Τανκούλ

Ισμαΐλ Καράκας

Μερτ Ακτάς

Τουφάν Καλέτσι

Ερεντέν Τιμούρ

Φιγκέν Ουσκάγια

Εμρά Γκουναϊντίν

Μπουράκ Σοϊλεγέν

Φατίχ Κουλακσίς

Ετσέμ Αλκάς

Εσάτ Μπιλαγιάκ

Μίρζα Σερίφογλου

Ενές Μπαρτάν

Χακάν Τσακίρ

Σερχάτ Ουλμέζ

Ουμούτ Εσέλ

Μπουργκά Τσεμ Ιμαμογκουλάρι

Μπουρτσού Κουρτ

Το δημοσίευμα από την Τουρκία αναφέρει

💥💥💥 FUTBOLDA BAHİS/ŞİKE OPERASYONUNDA İKİNCİ DALGA!



Futbolda Bahis Soruşturması kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Erden Timur ve Fatih Kulaksız gözaltında!



Hamit… pic.twitter.com/GPfVZWe5Pt — Ali Fuat Duatepe (@alifuatduatepe) December 26, 2025

