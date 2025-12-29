Αιματηρή ανταλλαγή πυροβολισμών σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Γιάλοβα στα βορειοδυτικά της Τουρκία, κατά τη διάρκεια επιχείρησης της αστυνομίας εναντίον μελών του Ισλαμικό Κράτος, με αποτέλεσμα εννέα νεκρούς και εννέα τραυματίες, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, «κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι αστυνομικοί δέχθηκαν πυρά. Τρεις έχασαν τη ζωή τους και άλλοι εννέα τραυματίστηκαν ενώ έχασαν τη ζωή τους και έξι τρομοκράτες».

Yalova'da DEAŞ üyelerinin evi ateşe verdiği anların görüntüsü ortaya çıktı. pic.twitter.com/V4VBHbc09j December 29, 2025

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα με στόχο μια συγκεκριμένη γειτονιά στη Γιάλοβα.

Όπως σημειώνουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης εκτός από τη Γιάλοβα η αστυνομία έκανε επιχειρήσεις σε άλλα 108 σημεία σε συνολικά 15 περιφέρειες.

Yalova’da DEAŞ operasyonu sırasında polise ateş açılması sonucu çatışma çıktı. 7 polis yaralandı.



Valilik, hastaneye kaldırılan polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. pic.twitter.com/kSduq2sN8p December 29, 2025

protothema.gr