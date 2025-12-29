Για το πρώτο χερσαίο πλήγμα των Ηνωμένων Πολιτειών κατά εγκατάστασης που συνδέεται με δίκτυα διακίνησης ναρκωτικών στη Λατινική Αμερική έκανε λόγο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις «εξουδετέρωσαν μια μεγάλη εγκατάσταση» τις προηγούμενες ημέρες.

Σε δηλώσεις του, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι το πλήγμα αποτέλεσε μέρος της εν εξελίξει εκστρατείας των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της διακίνησης ναρκωτικών στην ευρύτερη περιοχή, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει τη χώρα στην οποία πραγματοποιήθηκε η επιχείρηση. Εφόσον επιβεβαιωθούν, οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου θα σηματοδοτήσουν σημαντική κλιμάκωση και διεύρυνση της αμερικανικής στρατιωτικής εμπλοκής στον λεγόμενο «πόλεμο κατά των ναρκωτικών».

Σύμφωνα με δημοσίευμα των New York Times, το πλήγμα φέρεται να έλαβε χώρα στη Βενεζουέλα, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση από το Πεντάγωνο ή τις αρχές της χώρας.

Μιλώντας στις 26 Δεκεμβρίου, σε ραδιοφωνική συνέντευξη στον σταθμό WABC, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έπληξαν «ένα μεγάλο εργοστάσιο ή μια μεγάλη εγκατάσταση» που σχετίζεται με επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών. Περιέγραψε τον στόχο ως σημείο «από όπου φεύγουν τα πλοία» και πρόσθεσε: «Πριν από δύο νύχτες το εξουδετερώσαμε», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε γύρω στις 24 Δεκεμβρίου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δεν κατονόμασε τη χώρα όπου φέρεται να έγινε το πλήγμα, ούτε παρείχε επιχειρησιακές λεπτομέρειες, γεωγραφική τοποθεσία ή στοιχεία για απώλειες.

Μέχρι σήμερα, ούτε το Πεντάγωνο ούτε ο Λευκός Οίκος έχουν επιβεβαιώσει την πραγματοποίηση χερσαίας επίθεσης, ενώ δεν έχει παρουσιαστεί δημόσια ανεξάρτητο αποδεικτικό υλικό που να τεκμηριώνει τον ισχυρισμό. Παράλληλα, οι αρχές της Βενεζουέλας δεν έχουν αναγνωρίσει οποιοδήποτε τέτοιο περιστατικό.

Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν στο πλαίσιο της επιχείρησης «Operation Southern Spear», μιας αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας που ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2025 και παρουσιάζεται από την Ουάσινγκτον ως επιχείρηση καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών. Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, έχουν ήδη γίνει περισσότερα από 29 πλήγματα κατά ύποπτων πλοίων μεταφοράς ναρκωτικών, κυρίως σε διεθνή ύδατα. Οι ενέργειες αυτές φέρονται να έχουν προκαλέσει πάνω από 100 θανάτους, καθώς και κατασχέσεις πετρελαιοφόρων και την επιβολή αποκλεισμού στις εξαγωγές πετρελαίου της Βενεζουέλας που τελούν υπό κυρώσεις. Μέχρι σήμερα, ωστόσο, η κινητική δράση της επιχείρησης περιγραφόταν ως ναυτική και όχι χερσαία.

Υπό αυτό το πρίσμα, η αναφορά του Τραμπ ξεχωρίζει ως πιθανό σημείο καμπής, καθώς υποδηλώνει μετάβαση από την αναχαίτιση στη θάλασσα σε άμεση στρατιωτική δράση επί του εδάφους.

Παρότι ο Τραμπ απέφυγε να κατονομάσει τη Βενεζουέλα, η ευρύτερη εκστρατεία έχει επανειλημμένα επικεντρωθεί στη χώρα. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει χαρακτηρίσει ομάδες όπως η Tren de Aragua ως «ναρκοτρομοκρατικές» και έχει κατηγορήσει τμήματα του βενεζουελανικού κράτους για διευκόλυνση της διακίνησης ναρκωτικών. Ο πρόεδρος της χώρας, Νικολάς Μαδούρο, έχει κατηγορηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά, κατηγορίες τις οποίες η κυβέρνησή του απορρίπτει κατηγορηματικά, υποστηρίζοντας ότι οι αμερικανικές ενέργειες αποσκοπούν στην αλλαγή καθεστώτος και στον έλεγχο ενεργειακών πόρων.

Ανώνυμοι Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν σε μέσα ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων και οι The New York Times, ότι ο Τραμπ αναφερόταν σε εγκατάσταση σχετιζόμενη με ναρκωτικά στη Βενεζουέλα, η οποία φέρεται να «εξουδετερώθηκε», χωρίς ωστόσο να δοθούν επιβεβαιωτικά στοιχεία.

Παράλληλα, εικασίες που διακινήθηκαν στην πλατφόρμα X και σε ορισμένα δημοσιεύματα συνέδεσαν τις δηλώσεις του Τραμπ με έκρηξη που σημειώθηκε στις 24 Δεκεμβρίου σε χημικό εργοστάσιο με την ονομασία Primazol, στην πολιτεία Ζούλια της Βενεζουέλας. Η εγκατάσταση έχει αναφερθεί ως πιθανή πηγή πρόδρομων χημικών ουσιών, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει παρουσιαστεί κανένα στοιχείο που να συνδέει την έκρηξη με αμερικανική στρατιωτική ενέργεια.

