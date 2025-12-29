Τραγικό θάνατο από επίθεση καρχαρία βρήκε 55χρονη αθλήτρια τριάθλου στις ακτές της Καλιφόρνιας. Πρόκειται για την Έρικα Φοξ, η οποία αγνοείτο από την περασμένη εβδομάδα, όταν σύμφωνα με μαρτυρίες εθεάθη να κολυμπά στα ανοιχτά της παραθαλάσσιας περιοχής Πασίφικ Γκρόουβ, στον κόλπο του Μοντερέι.

Όπως αναφέρει η New York Post, η άτυχη γυναίκα δέχθηκε επίθεση από μεγάλο λευκό καρχαρία. Έκτοτε, οι τοπικές αρχές την είχαν κηρύξει αγνοούμενη, καθώς η σορός της δεν είχε εντοπιστεί.

Μάλιστα, αυτόπτες μάρτυρες επισήμανα ότι είδαν έναν καρχαρία με ένα ανθρώπινο σώμα στο στόμα του να αναδύεται από το νερό και στη συνέχεια να βυθίζεται ξανά.

Νωρίτερα σήμερα, οι φόβοι όλων επιβεβαιώθηκαν καθώς έπειτα από αρκετές ημέρες αναζητήσεων, βρέθηκαν υπολείμματα της 55χρονης γυναίκας, ξεβρασμένα στην ακτή, κοντά στο σημείο όπου δέχθηκε τη φονική επίθεση. Συγκεκριμένα, η σορός εντοπίστηκε στην παραλία Ντάβενπορτ στη Σάντα Κρουζ, σε μια απόσταση περίπου 15 χιλιομέτρων από το σημείο του συμβάντος.

A poem I wrote today for fellow Monterey Bay swimmer, Erica Fox.



I‘m not a Kelp Krawler but revere how much she loved the bay.



When a picture of slain model, Dorothy Stratten came up on my feed today, I mentioned to @IanKeithMcDowel some thoughts which became the poem below. pic.twitter.com/VjxhbwVmRu December 23, 2025

Τη σορό αναγνώρισε ο πατέρας της γυναίκας.

Μολονότι το γραφείο του τοπικού Σερίφη ανακοίνωσε ότι δεν έχει προς το παρόν επίσημη ταυτοποίηση της σορού, λόγω της εγγύτητας των δύο σημείων θεωρείται ότι αυτή ανήκει στην άτυχη αθλήτρια.

Ωστόσο, λόγω της εγγύτητας της εξαφάνισης της Φοξ, τα γραφεία του σερίφη της Σάντα Κρουζ και της κομητείας Μοντερέι, μαζί με την αστυνομία του Πασιφίκ Γκρόουβ, διερευνούν την υπόθεση.

Το χρονικό του τρόμου

Η Φοξ συνήθιζε να προπονείται μαζί με άλλα άτομα, κολυμπώντας ομαδικά στο συγκεκριμένο σημείο ως μέρος της καθημερινής τους προπόνησης. Μεταξύ των συναθλητών της ήταν και ο επί 30 χρόνια σύζυγός της, Ζαν-Φρανσουά Βανρέουζελ.

Το κουβάρι της τραγωδίας άρχισε να ξετυλίγεται στις 23 Δεκεμβρίου, όταν η ομάδα – ενώ κολυμπούσε – ειδοποιήθηκε από διερχόμενο ιδιοκτήτη πλοιαρίου ότι περίπου 100 μέτρα μακριά τους είχε θεαθεί καρχαρίας με τις αρχές να σημάνουν συναγερμό κλείνοντας την παραλία.

NorCal: Monterey County: She knew sharks—and their risks. The official search for beloved swimmer Erica Fox ends off Pacific Grove



The apparent attack at Lovers Point appears to be the first fatal shark attack here in more than 70 years.



Search crews using dive teams,…

1/2 pic.twitter.com/cXiRuzMOSs — ˶˃ NewsCat 📰🗞️NO DMs˂˶ (@typocatCAv2) December 23, 2025

Τότε, η ομάδα των κολυμβητών κατευθύνθηκε προς την ακτή, όπου στην καταμέτρηση διαπιστώθηκε ότι η Φοξ δεν ήταν παρούσα.

«Ένιωθα απλώς μουδιασμένη. Ήλπιζα ότι ίσως βγήκε από το νερό και μετά αποφάσισε να επιστρέψει με τα πόδια», δήλωσε η συναθλήτριά της, Σάρον Κάρεϊ.

Επιχείρηση για τον εντοπισμό της

Αμέσως ειδοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές, και μετά από λίγη ώρα ξεκίνησε επιχείρηση για τον εντοπισμό της αγνοούμενης κολυμβήτριας.

Μετά από περίπου 15 ώρες έρευνας στο νερό με σκάφη, ελικόπτερα και δύτες, η επιχείρηση διακόπηκε. Τελικά, το γραφείο του Σερίφη του Μοντερέι μαζί με μια ομάδα εθελοντών συνέχισαν της έρευνες, που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα με τον πλέον τραγικό τρόπο.

Remains of missing triathlete found in Santa Cruz after shark spotted with human body in its mouth https://t.co/lS3xdOmjps pic.twitter.com/MHVUPLgJht — New York Post (@nypost) December 29, 2025

Ωστόσο, το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Μοντερέι, μαζί με τις ανεξάρτητες ομάδες έρευνας Bedrock Ocean Exploration και Angel’s Recovery Dive Team, συνέχισαν την έρευνα ακόμη και μετά την επίσημη ολοκλήρωσή της.

Η Φοξ έχει αγωνιστεί σε δύο αγώνες Ironman και για 20 χρόνια συμμετείχε και σε διάφορους άλλους αγώνες. Φίλοι και συγγενείς την περιέγραψαν ως έναν «απίστευτα χαρούμενο, ζωηρό, αστείο και ευγενικό άνθρωπο», που γνώριζε καλά τους κινδύνους του ανοιχτού ωκεανού. Μάλιστα, λίγο καιρό πριν είχε παρακολουθήσει και σεμινάριο για τους Μεγάλους Λευκούς καρχαρίες, ώστε να μάθει περισσότερα για τον κορυφαίο θηρευτή των θαλασσών.

Το 2013, μοιράστηκε μια φωτογραφία στο Facebook που έδειχνε έναν καρχαρία να κολυμπάει δίπλα σε έναν δύτη. Η λεζάντα έγραφε: «Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο ζώο στον πλανήτη κι ένας καρχαρίας κολυμπά ήρεμα δίπλα του».

protothema.gr