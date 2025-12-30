Τη σαφή θέση ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο με τη Ρωσία χωρίς τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών διατύπωσε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σε συνέντευξή του στο Fox News, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι δεν εμπιστεύεται τον Βλαντίμιρ Πούτιν και επαναφέροντας το αίτημα για μακροχρόνιες εγγυήσεις ασφάλειας από την Ουάσινγκτον.

Μιλώντας στην εκπομπή «Special Report with Bret Baier» του Fox News, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εμφανίστηκε κατηγορηματικός ως προς τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στον πόλεμο της Ουκρανίας με τη Ρωσία. «Μπορούμε να νικήσουμε χωρίς αμερικανική υποστήριξη; Όχι», δήλωσε, τονίζοντας ότι μια ενδεχόμενη μείωση ή διακοπή της βοήθειας από την Ουάσινγκτον θα δημιουργούσε σοβαρά προβλήματα στην άμυνα και τη συνολική στρατηγική του Κιέβου.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε ότι η αμερικανική στήριξη δεν αφορά μόνο τον στρατιωτικό εξοπλισμό, αλλά και την πολιτική, οικονομική και διπλωματική διάσταση του πολέμου, σημειώνοντας πως η παρουσία και η στάση των ΗΠΑ λειτουργούν αποτρεπτικά απέναντι στη Μόσχα και ενισχύουν τη θέση της Ουκρανίας στο διεθνές πεδίο.

Σε ερώτηση για το ενδεχόμενο ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων, ο Ζελένσκι ξεκαθάρισε ότι δεν εμπιστεύεται τον Βλαντίμιρ Πούτιν, λέγοντας πως «δεν θέλει την επιτυχία της Ουκρανίας» και αφήνοντας να εννοηθεί ότι οποιαδήποτε συμφωνία χωρίς ισχυρές εγγυήσεις ασφάλειας θα ήταν επισφαλής. Όπως υπογράμμισε, η εμπειρία των τελευταίων ετών δείχνει ότι η Ρωσία δεν τηρεί δεσμεύσεις όταν αυτές δεν συνοδεύονται από ουσιαστική διεθνή πίεση.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ζελένσκι επανέφερε το αίτημα για μακροχρόνιες εγγυήσεις ασφάλειας από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους, τονίζοντας ότι η Ουκρανία χρειάζεται ένα σταθερό πλαίσιο προστασίας που να εκτείνεται πέρα από την τρέχουσα σύγκρουση και να διασφαλίζει τη βιώσιμη ειρήνη τα επόμενα χρόνια ή και δεκαετίες.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας αναφέρθηκε επίσης στη συνάντηση που είχε την Κυριακή με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, την οποία χαρακτήρισε «παραγωγική», παρά τις διαφορές προσεγγίσεων που έχουν κατά καιρούς καταγραφεί. Σύμφωνα με τον ίδιο, στη συνάντηση συζητήθηκαν τόσο η πορεία του πολέμου όσο και οι προοπτικές μιας μελλοντικής ειρηνευτικής διαδικασίας, με τον Ζελένσκι να επιμένει στη σημασία της συνεχούς εμπλοκής των ΗΠΑ.

Την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος απευθύνει εκ νέου έκκληση για στήριξη, η Μόσχα συνεχίζει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, με τον Βλαντίμιρ Πούτιν να δίνει εντολές για εντατικοποίηση των επιθέσεων σε κρίσιμες περιοχές της Ουκρανίας. Το Κίεβο εκτιμά ότι το επόμενο διάστημα θα είναι καθοριστικό τόσο στο στρατιωτικό πεδίο όσο και στο επίπεδο των διεθνών ισορροπιών.

