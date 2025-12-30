Νέες δυσκολίες αντιμετωπίζει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Βλαντίμιρ Πούτιν τη Δευτέρα.

Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, ο Ρώσος πρόεδρος ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του ότι η Μόσχα προτίθεται να αναθεωρήσει τη διαπραγματευτική της στάση, επικαλούμενη φερόμενη επίθεση ουκρανικών drones κατά προεδρικής κατοικίας του Πούτιν στη Ρωσία.

Το Κίεβο απέρριψε άμεσα τις ρωσικές κατηγορίες, κάνοντάς λόγο για κατασκευασμένο αφήγημα με στόχο την υπονόμευση της ειρηνευτικής διαδικασίας και τη δημιουργία προσχημάτων για περαιτέρω στρατιωτική κλιμάκωση.

Η στάση Τραμπ και οι αντιδράσεις του Κιέβου

Ο Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Φλόριντα, επιβεβαίωσε ότι ο Πούτιν του ανέφερε το περιστατικό κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, υιοθετώντας εμφανώς αυστηρό τόνο απέναντι στην Ουκρανία. Δήλωσε μάλιστα «πολύ θυμωμένος», τονίζοντας ότι «είναι άλλο πράγμα οι επιθετικές ενέργειες στο πεδίο και άλλο να επιτίθεται κανείς στο σπίτι ενός ηγέτη», προσθέτοντας ότι «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για κάτι τέτοιο».

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τις ρωσικές καταγγελίες «ένα ακόμη ψέμα» και προειδοποίησε ότι η Μόσχα ενδέχεται να τις χρησιμοποιήσει ως άλλοθι για επιθέσεις σε κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο. Ο Ουκρανός ΥΠΕΞ Αντρίι Σιμπίχα κινήθηκε στο ίδιο μήκος κύματος, απορρίπτοντας πλήρως τους ισχυρισμούς της ρωσικής πλευράς.

Αναθεώρηση συμφωνιών από τη Μόσχα και εύθραυστη διπλωματία

Παρά την ένταση, το Κρεμλίνο διαμηνύει ότι επιθυμεί να συνεχίσει τη συνεργασία με τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον σύμβουλο του Πούτιν, Γιούρι Ουσάκοφ, η Ρωσία θα επανεξετάσει ορισμένες συμφωνίες που είχαν επιτευχθεί έως τώρα, χωρίς ωστόσο να αποσύρεται από τον διάλογο. Οι δύο ηγέτες, όπως αναφέρθηκε, συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας.

Η τηλεφωνική αυτή επικοινωνία ήταν η δεύτερη μέσα σε δύο ημέρες και εντάσσεται σε ένα πυκνό διπλωματικό παρασκήνιο, καθώς ο Τραμπ επιχειρεί να εκπληρώσει τη δέσμευσή του για ταχεία επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. Παρότι η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου έκανε λόγο για «θετική συνομιλία», παραμένει ασαφές αν έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος.

Από την αισιοδοξία στην ένταση

Η νέα κρίση έρχεται σε έντονη αντίθεση με το κλίμα της Κυριακής, όταν Ζελένσκι και Τραμπ συναντήθηκαν στη Φλόριντα και εξέφρασαν συγκρατημένη αισιοδοξία για μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο Τραμπ μίλησε τότε για «σημαντική πρόοδο», ενώ ο Ζελένσκι εκτίμησε ότι το σχέδιο είναι «κατά 90% συμφωνημένο».

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο Fox News, ο Ουκρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο αγκάθι παραμένει το εδαφικό ζήτημα, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν εμπιστεύεται τον Πούτιν και απορρίπτοντας την άποψη του Τραμπ ότι ο Ρώσος ηγέτης επιθυμεί την επιτυχία της Ουκρανίας.

Τα ανοιχτά μέτωπα: εδάφη, εγγυήσεις και ΝΑΤΟ

Κομβικά ζητήματα παραμένουν το μέλλον του Ντονμπάς, οι ρωσικές αξιώσεις σε ουκρανικά εδάφη που δεν ελέγχει πλήρως η Μόσχα, το μέγεθος του ουκρανικού στρατού μετά τον πόλεμο, καθώς και οι ρωσικές απαιτήσεις για εγγυήσεις μη διεύρυνσης του ΝΑΤΟ. Παράλληλα, η Μόσχα ζητά σαφήνεια για την άρση των κυρώσεων και την τύχη των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στη Δύση.

Ο Ζελένσκι, από την πλευρά του, επιδιώκει μακροχρόνιες αμερικανικές εγγυήσεις ασφαλείας, διάρκειας έως και 50 ετών, χαρακτηρίζοντας την πρόταση που συζητείται ως «εγγύηση τύπου ΝΑΤΟ», χωρίς επίσημη ένταξη στη Συμμαχία.

Συνεχιζόμενος πόλεμος παρά τις συνομιλίες

Την ίδια ώρα, οι ρωσικές επιθέσεις με drones και πυραύλους κατά ουκρανικών πόλεων και ενεργειακών υποδομών συνεχίζονται, επιδεινώνοντας τις συνθήκες για τον άμαχο πληθυσμό εν μέσω χειμώνα.

Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει το χάσμα ανάμεσα στη διπλωματία και την πραγματικότητα στο πεδίο, καθιστώντας το εγχείρημα Τραμπ ολοένα και πιο περίπλοκο.

