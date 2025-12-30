Η Eurostar ανακοίνωσε την Τρίτη (30/12) ότι αναστέλλονται όλα τα σιδηροδρομικά δρομολόγια μεταξύ Λονδίνου, Παρισιού, Άμστερνταμ και Βρυξελλών, έως νεωτέρας.

Νωρίτερα, η εταιρεία ανέφερε ότι ένα «πρόβλημα ηλεκτροδότησης στη σήραγγα της Μάγχης» καθώς και ένα «τεχνικό πρόβλημα σε ένα τρένο Le Shuttle» επηρέαζαν σημαντικά τα δρομολόγια.

«Συνιστούμε θερμά σε όλους τους επιβάτες μας να αναβάλουν το ταξίδι τους για άλλη ημερομηνία. Παρακαλούμε αποφύγετε να μεταβείτε στον σταθμό, εκτός εάν έχετε ήδη εισιτήριο για να ταξιδέψετε σήμερα» αναγράφεται στην ιστοσελίδα της Eurostar.

Δείτε φωτογραφίες από τον συνωστισμό:

Όσοι έχουν προγραμματίσει ταξίδι με την Eurostar τις επόμενες 24 ώρες καλούνται να ελέγχουν τις ταξιδιωτικές ενημερώσεις στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας ή να επικοινωνήσουν με την εξυπηρέτηση πελατών για πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του δρομολογίου τους και τις επιλογές επιστροφής χρημάτων ή αλλαγής εισιτηρίων.

protothema.gr