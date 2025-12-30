Επίδειξη ισχύος πραγματοποιεί η Ρωσία, μεταφέροντας στη Λευκορωσία πυραύλους που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, την ώρα που Γαλλία και Γερμανία εκτιμούν ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν ευθύνεται για επίθεση σε οικία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά τη χθεσινή καταγγελία του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με την οποία η Ουκρανία εξαπέλυσε ανεπιτυχή επίθεση με δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον της κατοικίας του Πούτιν στο Νόβγκοροντ. Όπως ανέφερε, η Μόσχα προτίθεται να απαντήσει με αντίποινα, επανεξετάζοντας παράλληλα τη διαπραγματευτική της στάση.

Για την ύπαρξη της εν λόγω επίθεσης πείστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνομιλία του με τον Πούτιν και μάλιστα δήλωσε «πολύ θυμωμένος».

Όμως, ο Εμανουέλ Μακρόν και ο Φρίντριχ Μερτς εμφανίζονται πολύ επιφυλακτικοί απέναντι στην καταγγελία της Μόσχας περί ουκρανικής επίθεσης στην οικία του Βλαντίμιρ Πούτιν, την ώρα που οι Ρώσοι μεταφέρουν πυραύλους στη Λευκορωσία.

Η στάση των ηγετών της Γαλλίας και της Γερμανίας είναι αρκετά διαφορετική. Πηγή κοντά στον Εμανουέλ Μακρόν είπε νωρίτερα στο Reuters πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν τις κατηγορίες των ρωσικών αρχών. Τη θέση αυτή έχουν υποστηρίξει άλλωστε και αναλυτές με εξειδίκευση σε στρατιωτικά ζητήματα.

«Η Ουκρανία και οι εταίροι της είναι προσηλωμένοι σε μια πορεία ειρήνης, ενώ η Ρωσία έχει επιλέξει να συνεχίσει και να εντείνει τον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας. Αυτό από μόνο του αποτελεί πράξη δυσπιστίας στην ειρηνευτική ατζέντα του προέδρου Τραμπ», πρόσθεσε η πηγή του Ελιζέ.

Φοβούνται και οι Γερμανοί ρωσική κλιμάκωση



Στη διάψευση της καταγγελίας Λαβρόφ, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χθες, Δευτέρα, υποστήριξε πως η Ρωσία επινόησε αυτή την επίθεση για να τη χρησιμοποιήσει ως πρόσχημα που θα μπορούσε να δικαιολογήσει χτυπήματα σε κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο. Εξάλλου, νωρίτερα σήμερα, Τρίτη, ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, απείλησε ευθέως τη ζωή του Ουκρανού προέδρου.

Το κλίμα αυτό ανησυχεί ιδιαίτερα το Βερολίνο. Η γερμανική κυβέρνηση δήλωσε ότι συμμερίζεται την ανησυχία της Ουκρανίας ότι οι ρωσικοί ισχυρισμοί για επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσική προεδρική κατοικία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.

German government says it shares Ukraine’s concern that Russia’s claims of an alleged Ukrainian attack on Putin’s residence could be used to justify further escalation. https://t.co/ZkU8z5RbIR — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) December 30, 2025

Η γερμανική κυβέρνηση επισήμανε την απόρριψη των ρωσικών ισχυρισμών από τον Ζελένσκι και την προειδοποίησή του ότι η Μόσχα ενδέχεται να εκμεταλλευτεί τις κατηγορίες. «Συμμεριζόμαστε αυτήν την ανησυχία», δήλωσε εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης σε δήλωση που ανέφερε το Reuters.

Πυραύλους που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές πηγαίνει η Ρωσία στη Λευκορωσία

Κατόπιν της καταγγελίας Λαβρόφ, η Ρωσία προειδοποίησε για αλλαγή στάσης στις διαπραγματεύσεις και φαίνεται να υλοποιεί κινήσεις που παραπέμπουν σε κλιμάκωση.

Η Μόσχα έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο, στο οποίο ανακοινώνει ότι οι πύραυλοί της Oreshnik, που μπορούν να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, μεταφέρονται στη σύμμαχό της Λευκορωσία, η οποία συνορεύει με την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Λετονία.

Oresnik hypersonic ICBM missiles are now deployed by russia in eastern Belarus—undetectable by design, with a reported 4,000 – 5,000 km range aimed at Europe. pic.twitter.com/4T5vzNlboN — EMPR.media (@EuromaidanPR) December 29, 2025

Οι υπερηχητικοί πύραυλοι ICBM Oresnik θεωρούνται μη ανιχνεύσιμοι και έχουν αναφερόμενη εμβέλεια 4.000-5.000 χλμ. Μπορούν, δηλαδή, να στοχεύσουν οποιοδήποτε σημείο στην ευρωπαϊκή ήπειρο.

Σε πυρετό συσκέψεων η Συμμαχία των Προθύμων με το νέο έτος

Μέσα σε αυτόν τον καταιγισμό εξελίξεων, η λεγόμενη Συμμαχία των Προθύμων, στην οποία πρωτοστατούν Γαλλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο, οργανώνει τα επόμενα βήματά της.

Οι σύμβουλοι εθνικής ασφάλειας των κρατών αυτών σχεδιάζουν να συναντηθούν στην Ουκρανία στις 3 Ιανουαρίου, ενώ οι ηγέτες τους, Μακρόν, Μερτς και Στάρμερ, αναμένεται να συναντηθούν στη Γαλλία στις 6 Ιανουαρίου.

